Localizan hombre sin vida en lote de autos

El cuerpo de un hombre sin vida, en estado de descomposición, fue localizado la tarde de este viernes por elementos de Seguridad Pública Municipal, al interior de un vehículo que se encontraba en un lote de venta de autos.

Según la versión de los testigos en el lugar, quienes reportaron el fatal hallazgo, el cuerpo se encontraba al interior de un vehículo de la marca Kia, de color gris, en las inmediaciones del lote de venta, ubicado en el cruce de las calles Sosa Vera y Progreso Nacional.

Según las primeras investigaciones, el ahora occiso no presenta huellas de violencia a simple vista, por lo que no se ha podido determinar una posible causa de muerte, más que una causa natural o por narcóticos, pero hasta el momento no se ha confirmado nada.

Tras el reporte, elemento de seguridad pública acudieron para llevar a cabo las labores correspondientes, así como llevar a cabo el deslinde de responsabilidades a elementos de la Fiscalía General del Estado.