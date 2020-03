Muere mujer atropellada en el Periférico de la Juventud

Esta mañana el conductor de una pick up Dodge Ram atropelló a una mujer quien perdió la vida de forma instantánea cuando trataba de cruzar el carril de alta velocidad en el Periférico de la Juventud a la altura de la calle Del Comercio.

La victima trató de cruzar todos los carriles del Periférico de la Juventud donde no hay pasos ni puentes peatonales, sin embargo antes de lograr su objetivo fue embestida por el conductor de la pick up quien no alcanzó a frenar la unidad para evitar el accidente.

Debido a fallecimiento de la mujer, el conductor tuvo que ser detenido por elementos de la Policía Vial para ser puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado en tanto que se deslindan responsabilidad.