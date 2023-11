Mujer resulta lesionada al quedar atrapada entre las puertas mientras bajaba del camión

Una joven de aproximadamente 26 años quedó atrapada entre las puertas de una unidad de transporte público, y una de sus piernas, al igual que su mano, quedaron prensadas, por lo que hasta el momento continúa con gran hinchazón y dolor.

La joven Raquel Terán quien tomó el camión de la ruta 2 de octubre hacia el centro de la ciudad el pasado miércoles 8 de noviembre, al momento de bajar en la parada de la Fuentes Danzarinas, el chofer de dicha unidad cerró las puertas antes de que la mujer terminará de salir del transporte.

Te puede interesar: Choca unidad de la Policía Municipal vs auto en la Santa Rosa; hay múltiples daños materiales

Raquel comentó que los mismos usuarios de la ruta alimentadora le gritaban que se detuviera y abriera las puertas, dado a que ya había comenzado a avanzar cuando se quedó con la mano y el pie apresados por las puertas.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Una vez que fue liberada el chofer se fue sin revisar que la usuaria estuviera bien, por lo que la joven tuvo que pedir transporte por medio de la aplicación del celular DiDi hacia el hospital, donde fue atendida de emergencias.

Al nosocomio arribaron agentes de vialidad, quienes realizaron la toma de nota del incidente para tener un registro de lo sucedido.

Mientras que en el hospital le comentaron que la inflamación de su muñeca podría ser por el golpe y la presión de las puertas, no obstante, hasta que no baje la hinchazón no podrán decir con seguridad si la herida fue de gravedad.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

El número económico de la ruta 2 de Octubre es el número 4, al cual según Raquel se le aplicaron varias multas y una sanción debido a lo sucedido.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Raquel señaló que en Transito dejó un reporte que tomaron para sancionar al chofer de dicha unidad de transporte, por fuga y lesiones, debido a que la joven debe llevar la mano vendada por la hinchazón y el dolor que le provoca mover la mano.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Policiaca Acusado de robo a mina incumple medidas cautelares y es detenido

Asimismo, fue la aseguradora del transporte público quien le brindó un pase médico a la joven, sin embargo, hasta el momento ni el chofer ni los concesionarios se han comunicado con ella para verificar su estado de salud, ni si le quedaron lesiones derivados del incidente.

Por tanto, la joven comentó que quiere que la ciudadanía se entere sobre su situación, para dejar un antecedente sobre lo sucedido en caso de que surjan más ciudadanos que les haya pasado algo parecido en la misma ruta o bien, en otra unidad de transporte urbano.