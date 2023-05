Murieron tres adultos y dos niños en accidentes, el fin de semana en la región de Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- El registro de accidentes automovilísticos dejó como saldo la muerte de 5 personas, entre estas dos menores de edad, y tres adultos en percances carreteros ocurridos en tres municipios de la zona occidente.

El primer percance ocurrió en la cabecera municipal de Cuauhtémoc, en donde se reportó el choque de frente entre un camión quinta rueda y una pick up a la altura del kilómetro 10+300 del libramiento Gómez Morín, frente a la planta tratadora de aguas residuales.

Sobre los detalles de los vehículos involucrados se informó que se trata de una pick up GMC, Sierra, color guinda, modelo 1998, sin placas, la cual se impactó con un tractocamión de la marca Kenworth, T680, color blanco, modelo 2020, propiedad de la empresa Transportes Garza y era guiado por Román L.M., de 47 años de edad.

Chihuahua ¡Llegaron las lluvias! Reportan precipitaciones y granizo al norte de la ciudad

Se dio a conocer que el tractocamión transitaba de este a oeste sobre el Gómez Morín, al llegar al kilómetro 6, a la altura de la brecha del Campo 25, impactó de frente con la pick up, el cual iba de sur a norte, tratando de incorporarse a la circulación del Periférico, en sentido contrario, por lo cual se registró el accidente. El conductor de la pick up, fue llevado a un hospital, su acompañante falleció en el lugar de los hechos, de quien se desconocen datos.

Asimismo, se dio a conocer de la muerte de dos menores de edad luego de un accidente vehicular (choque), entre dos vehículos a la altura del kilómetro 17 más 400 de la carretera La Junta a ciudad Guerrero.

Participan un auto Chevrolet, Cavalier, color gris, modelo 1994, sin matrícula de circulación y una pick up, Chevrolet, Silverado, color guinda, con placas DE 4024 A. En el lugar fallecieron dos niñas identificadas con las iniciales D.A. C. D. de 3 años de edad y A. P. N. C., de 7 años de edad quienes según se informó en el lugar viajaban a bordo del automóvil Cavalier.

Derivado del accidente resultaron lesionados también Víctor C. R., y Maribel N. C., quienes fueron trasladados a un hospital a Cuauhtémoc para su atención médica.

En cuanto a los conductores de los vehículos se dio a conocer que responden a los nombres son Araceli N. C., quien tripulaba el auto Cavalier en tanto que la pick up era manejada por José Alejandro H. G

De igual manera, se informó que un hombre y una mujer fallecieron tras sufrir una volcadura, ocurrida en el tramo carretero Oscar Soto Máynez hacia Ruíz Cortines a la altura del kilómetro 7 más 500, del municipio de Namiquipa.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Personal de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente que acudió al lugar, informó que tuvo a la vista un vehículo siniestrado de la marca Dodge, línea Durango, color rojo, modelo 2000, con placas de circulación ELA 9372.

A unos 20 metros del lugar se encontró el cuerpo de un masculino ya sin signos vitales quien vestía pantalón negro, playera negra, quien fue identificado de manera preliminar como Jaime H. G., quien al parecer conducía el vehículo.

Se informó que en el Hospital San Isidro en la comunidad de El Terrero, falleció una femenina quien fue identificada como Esperanza C. A., derivado de las lesiones producidas tras la volcadura. Se informó que otras personas que resultaron lesionadas en el mismo percance vehicular son Jesús C. C., y María F. O.