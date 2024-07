Permitió videovigilancia de PECUU aprehensión de presuntos responsables de homicidios en bares

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza informó que la videovigilancia de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU) permitió la detención de los tres presuntos responsables del ataque armado en el bar Juana Gallo Juventud, con el aseguramiento de vehículos y armas, y que posteriormente, se dio a conocer la detención de cuatro personas más en el municipio de Camargo.

“Derivado de todo el material extraído de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital, a tres presuntos implicados en el homicidio de tres jóvenes afuera de los bares Barra Tradicional y Juana Gallo, además, se logró asegurar dos vehículos que fueron observados dentro del material de videovigilancia que ya está a disposición de la Fiscalía General del Estado y esperamos que en las próximas horas sea, con la puesta a disposición del juez, entregado este material”, explicó Marco Bonilla.

En ese sentido, compartió que también fueron aseguradas las armas de fuego, que coinciden con el calibre utilizado para la comisión de este lamentable hecho y también se logró el aseguramiento de las personas, vehículos y armas. Señaló que derivado de estas detenciones, se logró tres horas más tarde, la detención de cuatro probables responsables por señalamientos de los primeros detenidos, en el municipio de Camargo, que es el lugar donde se habían ido a esconder.

“Supieron del aseguramiento que se había dado horas antes, trataron de evadirse y fueron aprehendidos. Son originarios de Torreón, Coahuila; Durango. Se han aprehendido ya en la administración, a personas de alta peligrosidad sin detonar una sola arma de fuego, gracias a la Inteligencia y a la reacción de las fuerzas del orden, de la colaboración interinstitucional que hemos venido realizando, y que se centra mucho en la Mesa de Seguridad”, expresó el alcalde Bonilla.

La identificación de los presuntos responsables fue en la colonia Puerta Savona, donde hay cámaras de seguridad; otras cámaras siguieron el desplazamiento de los vehículos que participaron en el hecho de sangre durante todos los movimientos que hicieron y se cubrió toda la ciudad.

Sobre los operativos en zonas de antros y bares, el presidente municipal de Chihuahua señaló que por disposición legal, todos los centros nocturnos tienen que tener seguridad privada. Compartió que cinco establecimientos se han acercado al Gobierno Municipal para tramitar seguridad pública municipal, para la custodia de las instalaciones de los establecimientos, particularmente dos, Barra Tradicional y Juana Gallo y otros tres de la zona de periférico De la Juventud.

“Estamos en toda la disponibilidad de colaborar, con una contraprestación para el Gobierno Municipal de Chihuahua, que permita darle seguridad a los asistentes, a los ciudadanos que asisten a este tipo de establecimientos -no al local-. Estamos poniéndonos de acuerdo con los propietarios de estos bares y restaurantes, para vigilar de mejor manera estos centros nocturnos”, detalló Bonilla Mendoza.

Al respecto, Marco Bonilla se puso a disposición de ayudar a estos establecimientos para cuidar la seguridad y la vida de los asistentes, que tiene un costo de 311 pesos por hora por la participación de un elemento, para lo cual se solicita a través de la Subdirección de Gobernación de la Secretaría del Ayuntamiento, o en las instalaciones de la Comandancia Norte de la DSPM.

En el tema de Plataforma Centinela en la ciudad de Chihuahua, mencionó que hay un compromiso de instalar 300 cámaras en huecos donde no había cámaras instaladas de PECUU en Chihuahua capital y que hasta el momento, se han instalado alrededor de 70 cámaras de videovigilancia.

Ataques a centros nocturnos

“Los anteriores ataques a centros nocturnos iban muy dirigidos a personas muy específicas que traían implicaciones o relaciones, que ya será la Fiscalía quien debería de dar detalles. En este caso, por como se cometieron los homicidios y las primeras investigaciones de Fiscalía, se cree que no hay una relación de los jóvenes, lamentablemente asesinados, con distribución de drogas, o cosas así. Afecta en el sentimiento de los padres de familia, de temor o inseguridad de que sus hijos puedan acudir a lugares de este tipo”, expresó Marco Bonilla.

Desvinculación de SSPC Federal

“Desde el inicio de mi administración, lamentablemente, no hay estrategia pro parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, no conozco al titular, nunca me he reunido con él. No se me ha enseñado un plan, no se me han enseñado objetivos prioritarios, ni estrategia, ni absolutamente nada”, espetó el alcalde Bonilla Mendoza.

Sin embargo, reconoció la voluntad y disposición de Guardia Nacional y Ejército Mexicano, de colaborar con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, para labores de protección, presencia permanente en diferentes zonas de la ciudad.