Pierde control y choca contra barda en la Independencia

Una conductora de una GMC, Acadia de color blanco perdió el control del volante, colisionando contra una barda de un domicilio sobre la avenida Independencia. Presuntamente, la mujer trató de esquivar a otro vehículo generando el incidente.

El choque tuvo lugar sobre la avenida Independencia en la zona Centro, donde la conductora del GMC circulaba en sentido de sur a norte, cuando a la altura de la calle Samaniego alega haber tratado de esquivar un segundo auto.

Debido al brusco movimiento del volante que se vio obligado a realizar, perdió el control del vehículo, impactando de frente contra una barda, quedando de costado sobre el carril izquierdo de la avenida.

A pesar de no contar con lesiones graves, una Unidad de Rescate del Gobierno del Estado acudió al lugar del incidente para brindar las primeras atenciones, no obstante, no fue requerido su traslado por lo que permaneció en el lugar de los hechos.

Agentes de la Policía Vial acudieron a la zona para abanderar el carril donde se quedó inmóvil el vehículo, previniendo un segundo impacto.

De igual forma, uno de los uniformados de la corporación fue el encargado de realizar la toma de nota, para llevar a cabo el deslinde correspondiente de responsabilidades.