Pierde el control del vehículo y vuelca en vialidad Sacramento; resultó con lesiones leves

Lesiones leves y algunas magulladuras dejó un accidente automovilístico tipo volcadura en el conductor de la unidad, quien perdió el control de su auto mientras conducía por la vialidad Sacramento, a unos metros del puente de la empresa Cementos de Chihuahua, a la altura de la avenida Juan de la Barrera, en el sector de Nombre de Dios.

Te puede interesar: Se pasan el alto y chocan en la colonia El Porvenir

El percance vial ocurrió cuando el conductor de un auto de la marca Ford, de la línea Fusion, de color blanco, circulaba por la referida avenida que conecta el canal Chuvíscar con la zona norte, en el extremo oriente de la ciudad de Chihuahua.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

El auto avanzaba con dirección de norte a sur, cuando estaba a punto de llegar al puente vehicular que se encuentra a la altura de la avenida Juan de la Barrera, cuando por una razón desconocida, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que saliera de la autopista, y en el camino impactó con el acotamiento, lo que impulsó al carro a volcarse y terminar apoyado sobre el techo, con las llantas hacia el cielo.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Afortunadamente, el conductor no recibió lesiones de gravedad y pudo salir del auto, e incluso caminar en los alrededores mientras pedía ayuda.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Como primeros respondientes, arribaron elementos de la Policía Municipal de la Dirección de Seguridad Pública de Chihuahua, quienes verificaron que el lesionado se encontraba en situación estable después de la aparatosa volcadura.

Policiaca Choca unidad de Protección Federal a vehículo en la Vallarta; hay una mujer lesionada

Posteriormente arribó una unidad de la Policía Vial, del Gobierno del Estado, cuyos elementos realizaron las gestiones correspondientes a un accidente automovilístico como el registrado en las inmediaciones del ejido de Nombre de Dios, al pie de la Sierra del mismo nombre.

Para verificar que no tuvieron algún daño no manifestado hasta el momento, llegó el apoyo de una ambulancia de la Unidad de Rescate de Gobierno del Estado (URGE), cuyos paramédicos atendieron las lesiones leves, y confirmaron que no era necesario el traslado a un hospital.