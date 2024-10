Policía Municipal recupera camioneta robada al norte de la ciudad; hay cuatro detenidos

La tecnología de videovigilancia de la Plataforma Escudo Chihuahua (PECUU) y la intervención de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), lograron el aseguramiento de una camioneta que fue reportada como robada cuatro horas antes.

La corporación informó que gracias a la rápida movilización de agentes municipales, el apoyo de cámaras particulares y de PECUU, se recuperó la camioneta y evitó que un grupo de presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de autos, sacara de la ciudad una camioneta tipo pick up, de la marca GMC Sierra, de modelo 2016.

La unidad fue robada durante la mañana de este lunes, 21 de octubre, a la conductora que la guiaba, por calles de la ciudad Capital del estado.

De acuerdo al reporte, la dueña del vehículo, circulaba por calles del sector norte de la ciudad, cuando un hombre alto y delgado la amenazó con un arma de fuego para obligarla a descender, y robar la GMC Sierra.

El violento asaltante huyó del lugar, sin embargo, tras efectuar el reporte de robo al 911, un grupo de agentes empezó a recabar información mediante labores de inteligencia y ubicó el vehículo en el que se desplazaban los cómplices, en un auto Chevrolet Spark, de color rojo.

El auto, a través de cámaras particulares de PECUU, fue visto en la colonia Alfredo Chávez, donde se encontró también la troca con reporte de robo.

Ahí detuvieron a cuatro personas identificadas como Esmeralda D. M., de 30 años; José Francisco T. M., de 33; Jorge Alonso V. C., de 31 y Luis Antonio C. S., de quien no se precisó la edad.

Según la información recabada por los policías municipales, la cuarteta pretendía transportar la GMC Sierra al sur del estado, intención que fue frustrada por los policías.