Presentan a los seis detenidos con droga y arsenal en Guachochi

Presenta Fiscalía General del Estado de Chihuahua zona sur a los seis detenidos en Guachochi, los cuales fueron aprehendidos tras ser reportados por la ciudadanía y a quienes se les incautó un importante arsenal, camionetas robadas y cargamento de droga.

Recibe las noticias más importantes directo a tu WhatsApp

De acuerdo a lo informado por la Agencia Estatal de Investigación, la detención se efectuó durante la madrugada de este jueves 29 de septiembre, cuando se atendió un reporte sobre la movilización de vehículos tripulados por personas armadas en ese municipio.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito zona sur, con apoyo del Ejército Mexicano, lograron en Guachochi la detención de seis personas, a quienes se les aseguraron diversas drogas, armamento, vehículos robados, equipo táctico y de comunicación.

Por esto, se activó un operativo en conjunto con personal del Ejército Mexicano y en el lugar conocido como Camino Viejo a Agua Blanca se detuvo Ramona Leticia G. C., de 35 años, Reyes C. G.,de 40 años, Carlos C. O., de 20 años, Raúl Iván A. L.,* de 24 años, Yael Fernando B. G.,* de 25 años y Jesús Heraclio M. R.,* de 40 años.

Te puede interesar: Caen seis con arsenal y droga en Guachochi; los trasladan a Chihuahua

Se les aseguraron las siguientes armas, cartuchos, granadas y balas

- Una pistola tipo escuadra, marca tanfoglio, calibre .380.

- Una pistola tipo escuadra, marca colt, modelo mkiv, calibre 38 súper,

- Una pistola tipo escuadra, marca colt, modelo mark-i, calibre 45.

- Una pistola tipo escuadra, marca colt, calibre 38 súper.

- Un rifle tipo ak-47, marca norinko, calibre 762x39.

- Un rifle, tipo ak-47 con la leyenda made in usa, calibre 7.62x39.

- Un rifle, calibre .223, marca Aeroprecision, modelo x15.

- 13 cargadores calibre 7.62x39.

- Un cargador de disco calibre 7.62x39.

- Seis cargadores calibre .223.

- Tres cargadores calibre 38 súper.

- Un cargador calibre .380.

- Un cargador calibre .45.

- Un cargador calibre .22.

- 20 cartuchos calibre 38 súper.

- Cuatro cartuchos calibre.380.

- Seis cartuchos calibre .45.

- Dos cartuchos calibre .22.

- 772 cartuchos calibre 7.62x39.

- 160 cartuchos calibre .223.

- Cinco granadas de gas lacrimógeno.

- Tres granadas de humo.

Te puede interesar: Buscan a tres hombres con reporte de ausencia en Parral

Les incautaron los siguientes narcóticos

Policiaca Confirman cinco heridos de bala en Guadalupe y Calvo, entre ellos menor de seis años

- Seis costales de nylon color blanco con marihuana, con un peso por determinar.

- Seis bolsas de polietileno color negro con marihuana, con un peso por determinar.

- Un envoltorio con una sustancia pastosa color negro con las características de la goma de amapola, con un peso aproximado de 976.34 gramos.

- Una bolsa de plástico transparente con semilla de marihuana, con un peso aproximado de 594.61 gramos.

El equipo de comunicación asegurado, consistente en lo siguiente:

- Un radio portátil marca Kenwood, modelo nx3320.

- Un radio portátil marca Kenwood, modelo nx320.

- Un radio portátil marca Kenwood, modelo nx1300.

- Un cargador de escritorio marca Kenwood, modelo ksc25cs.

- Un cargador de escritorio marca Kenwood, modelo ksc35s.

- Un cargador de escritorio marca Motorola.

- Un celular marca Senwaw.

- Dos celulares marca Alcatel.

- Un celular marca Nacmicase.

- Un celular marca LG color azul con funda rosa.

- Un celular marca Motorola, color gris con funda roja.

-Un celular marca Samsung color azul metálico.

Además del siguiente equipo táctico

-08 chalecos antibalas.

-02 placas balísticas color verde.

-03 placas balísticas cerámicas sin marcas ni series.

-04 placas balísticas ligeras sin marcas y series.

-01 mariconera 5.11.

-04 porta cargadores color negro.

-01 mochila marca xtreme.

-01 porta cargador marca abc.

-02 fundas para pistola.

-03 fornituras.

-01 porta fusil.

También se les aseguraron dos vehículos:

- Una pick up marca Chevrolet, color rojo, modelo 2007, con reporte de robo en la ciudad de Chihuahua, con fecha 31 de marzo de 2021.

- Una pick up marca Nissan, línea Frontier, color gris, modelo 2021, con reporte de robo en la ciudad de Chihuahua, con fecha del 24 de junio de 2022.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Los imputados junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.