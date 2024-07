Roban con violencia motocicleta a joven repartidor en Santa Bárbara

Sujetos armados despojan de motocicleta a trabajador en Santa Bárbara. Según señalaron, personas desconocidas le cerraron el paso y a punta de pistola lo obligaron a bajar de ella para luego huir con rumbo desconocido.

Un robo de vehículo con violencia, ocurrió en el municipio de Santa Bárbara, luego de que sujetos desconocidos despojaran de su motociclista a un joven para luego huir con rumbo desconocido, siendo hasta el momento que no ha sido localizada.

Los hechos ocurrieron en la colonia Moctezuma, a espaldas del estadio 11 de Julio, lugar donde arribó personal de Seguridad Pública Municipal de Santa Bárbara luego de registrarse un reporte al Sistema de Emergencias 911.

Al llegar, se entrevistaron con el afectado, quien señaló que había sido víctima de un robo de vehículo con violencia cuando se encontraba en horas de trabajo.

Según dio a conocer, dos sujetos a bordo de otra motocicleta, le dieron alcance y le cerraron el paso, siendo uno de ellos quien sacó un arma de entre sus ropas y lo obligó a bajarse de la moto para huir a bordo de ella con rumbo desconocido.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Se trató de una motocicleta de la marca Italika línea DT-125 en color blanco, la cual, era propiedad del comercio "Panda To Go" misma que fue hurtada por sujetos desconocidos y hasta el momento no ha sido recuperada.

Personal de la Fiscalía General del Estado zona sur ya se encuentra realizando las debidas indagatorias para dar con el paradero de los presuntos responsables y de la motocicleta.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Asimismo, los afectados solicitaron la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero del vehículo, por lo que quien cuente con información que ayude a dar con su localización, favor de hacerlo saber a través del número de emergencias 911.



Publicado en: El Sol de Parral