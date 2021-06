Se incendia un troca en Granjas Del Valle

Cerca de las calle tormenta del desierto y transformación en la colonia Granjas Del Valle, una pick up Chevrolet silverado 2008 fue prendida en llamas.

Aunque no se sabe si el vehículo es robado, trascendió que fue abandonado y prendida en fuego.

Al acudir el Heroico cuerpo de bomberos para apagar el incendio no había personas dentro de la pick up, por lo cual no hubo heridos.

También acudieron Agentes Policiales al lugar, el incendio ya fue controlado.