Se incendia vehículo en la colonia Villa

Fue pasado el mediodía de este lunes que personas que pasaban por la calle 16 de septiembre muy cerca de la calle Ignacio Rodríguez observaron como de pronto el conductor de una camioneta Pontiac de color rojo se bajaba apresurado me trataba de sofocar el fuego que provenía del motor del vehículo por lo que llamaron al 911 para solicitar a los bomberos.

Mientras los bomberos llegaban cerca de ahí se encontraban elementos de la célula mixta quienes se aproximaron para tratar de apoyar lo al menos a abanderar y con algún balde de agua, mientras realizaban estas maniobras hicieron presencia en el lugar elementos del Heroico cuerpo de bomberos mismos que lo auxiliaron a sofocar el fuego el cual según el afectado al parecer se había originado luego de un cortocircuito en el sistema eléctrico.

Una vez fuera de peligro los tragahumo me recomendaron al afectado hacer revisar a fondo todo lo eléctrico de su vehículo para que no casos posteriores no sucediera algo mayor.

Te puede interesar: