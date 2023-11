Se le revienta llanta a vehículo; se genera carambola de siete en el R. Almada

El conductor de un vehículo Nissan Sentra circulaba por el Periférico R. Almada cuando se le reventó un neumático, provocando una carambola de otros siete automóviles y un caos vial en el tramo de las calles Misión de Santa Barbara y Nueva España.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

El choque alcance que terminó en una carambola de siete, se generó cuando al vehículo Sentra se le reventó un neumático mientras circulaba sobre el periférico R. Almada, en el carril izquierdo, de sur a norte, por lo que se orilló al camellón con las intermitentes encendidas para advertir a los otros automovilistas.

Un Chevrolet Sonic de reciente modelo que alcanzó a percatarse de las intermitentes del auto ponchado, se detiene detrás de él, evitando un choque directo, no obstante, un tercer vehículo, un Honda City, no se percató de los autos detenidos, por lo que no frenó a tiempo.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Esto provocó una cadena de colisiones, siguiendo una camioneta Honda CRV que chocó contra la Honda City, seguida por un Volkswagen Golf que terminó impactando en la parte trasera del CRV; posteriormente, una Pickup de la Dirección de Obras Públicas terminó colisionando contra el Golf, al mismo tiempo que una Ford Fusion impacta contra la Pickup.

A pesar de la fuerte cadena de colisiones múltiples, no se registraron personas con lesiones de gravedad, siendo destacados solo los daños materiales que sufrieron los vehículos involucrados en el accidente.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar del accidente, donde abanderaron la zona para evitar una congestión vehicular mayor, asimismo, uno de los uniformados realizó la toma de nota para el deslinde correspondiente de responsabilidades.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Además, según las primeras impresiones, el accidente se catalogó como tres choques independientes dentro de una misma cadena de eventos.