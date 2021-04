Se quejan vecinos de Misión Universidad por obras de la JMAS

Vecinos del fraccionamiento Misión Universidad, manifestaron a El Heraldo de Chihuahua su descontento por las obras que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento está realizando en la calle Colegio de Santa Úrsula, donde hace cuatro semanas levantaron el pavimento para cambiar tubería, afectando la presión del agua potable, así como obstruyendo las cocheras, entre otras molestias.

“Tenemos días sin agua y hay fugas en los medidores. Queremos apoyo para que se conozca esto y nos dejen la calle como estaba”, manifestó la señora Acosta, una de las afectadas.

Foto: Daniel García | El Heraldo de Chihuahua

“Esa calle estaba muy bonita, llegaron sin avisar y quitaron todo, pusieron tubería nueva, cambiaron los medidores de bronce por otros de plástico. La mitad de la calle está parchada y la otra está totalmente destrozada, en logar de concreto pusieron una mezcla asfáltica que con el tiempo se va a hundir”, afirmó.

Por otro lado, indicó que en las calles aledañas, donde están poniendo gas natural, es muy diferente, “traen sus máquinas, sus barredoras, los jóvenes traen sus chalecos, su protección, pusieron un baño (…) llegaron muy bien equipados, terminan su labor, recogen, barren y limpian. Estos no, traen gente muy humilde, sin cubrirse, muy mal y tienen más de un mes aquí”.

Foto: Daniel García | El Heraldo de Chihuahua

Por su parte, la propietaria de la tienda en la esquina con Cordillera Andina expuso que hasta que empezaron a cambiar las tuberías todo iba bien, “pero nos han dejado sin agua, hemos estado batallando, la calle la han dejado muy sucia, han durado mucho, nos cambiaron los medidores de fierro a plástico, que no sirven, se van a echar a perder cuando haga frío”.

Expresó su inconformidad porque “supuestamente están terminando, pero no están dejando el pavimento que quitaron, están poniendo chapopote, no va a quedar igual y queremos que de perdida la dejen como estaba, que le pongan cemento, no asfalto, están haciendo el trabajo muy mal, no como debe de ser”, dijo.

Según indicó, llevan cuatro semanas con el cambio de tuberías, “primero abrieron el hoyo para una toma de agua y hasta ahorita lleva cuatro meses abierto. Han estado disque trabajando en horarios que supuestamente el agua se va normalmente, pero hemos estado batallando con la falta de presión, no ha faltado el agua, lo que pasa es que es muy poca la presión y no sube a los tinacos, entonces se acaba”.

Foto: Daniel García | El Heraldo de Chihuahua

Otra inquietud que tienen es que con las zanjas pegadas a la banqueta no pueden ingresar a sus cocheras, teniendo que dejar sus carros en otras partes.

A modo de réplica, el contratista José Herrera, encargado de las obras, dijo que empezaron hace dos semanas a cambiar las tomas que estaban muy dañadas y aprovecharon para cambiar toda la línea.

En cuanto a los medidores, dijo desconocer las características de uno y otro, pero se cambiaron de bronce a plástico a solicitud de la JMAS.

Foto: Daniel García | El Heraldo de Chihuahua

También informó que terminan este viernes, “ya estamos con los últimos detalles, echando asfalto y tapando la calle”.

En este sentido, dijo que están usando el mismo material, “cuando la calle es de concreto se repone concreto, cuando es asfalto, se pone asfalto. En este caso es asfalto, se ve diferente porque es nuevo, con el paso del tiempo se va a poner del mismo color que antes”, aclaró.

Y por último, en el tema de las cocheras, señaló que hasta la mitad de la calle ya todos pudieron meter sus carros y de ahí en adelante ya falta poco, “lo que es el pedacito de asfalto que nos falta reponer, pero igual ya todos tienen acceso a las cocheras”.

