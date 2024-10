Se registra choque en la carretera Aldama; reportan daños materiales

Un accidente vehicular se registró en el kilómetro 5.3 de la carretera Aldama-Chihuahua, a la salida de un vivero ubicado en la zona. El hecho involucró a una pickup Silverado de color gris, modelo reciente, conducida por un hombre de aproximadamente 60 años de edad. Al intentar incorporarse a la carretera, el conductor de la Silverado le cortó la circulación a un vehículo Sentra, modelo atrasado, que transitaba en dirección de Aldama hacia Chihuahua.

Como resultado de esta maniobra, se produjo una colisión entre ambos vehículos. El Sentra, que viajaba en sentido correcto, sufrió daños considerables en su parte frontal, mientras que la pickup presentó solo un raspón menor. A pesar de la diferencia en los daños materiales, el impacto fue lo suficientemente fuerte como para hacer girar a la pickup en el lugar del choque.

Foto: Pedro Córdova / El Heraldo de Chihuahua

Tras el accidente, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para valorar al conductor de la Silverado. Afortunadamente, no fue necesario su traslado a un hospital, ya que no presentaba lesiones graves. No se reportó información sobre el estado del conductor del Sentra, por lo que se presume que tampoco sufrió heridas de consideración.

Elementos de la policía vial acudieron para tomar control de la situación y proceder con la investigación del accidente. Los agentes recabaron la información necesaria de ambos conductores, entrevistando a testigos y revisando la escena. Además, elaboraron el croquis correspondiente para delimitar responsabilidades.

Este incidente es un recordatorio de la importancia de respetar los derechos de paso y de conducir con precaución en las zonas de acceso a la carretera, especialmente en áreas rurales o con alta actividad comercial, como viveros o establecimientos a pie de carretera.