Suspenden audiencias contra ex funcionarios por ausencias

Luego de que se agendará dos audiencias en contra de María del Refugio “N”, Luz Elva “N” y Jesús Manuel “N”, ambas audiencias incites se defirieron porque en uno de los casos una de las imputadas no se presentó y en el caso del ex Auditor Jesús Manuel, el Ministerio Público no asistió a la cita.

Tanto María del Refugio como Luz Elva, fueron citadas a las 9:30 horas en la sala 2 de la Ciudad Judicial, para celebrar la audiencia inicial por el delito de peculado, lo cual fue establecido en la causa penal 18/2020, en la que se le acusa de presuntamente desviar 4.5 millones de pesos del erario.

María del Refugio es la tercera ocasión que no se presenta a la audiencia que le solicita el Poder Judicial del Estado, por lo que Luz Elva sí asistió, pero al no estar ambas imputadas, la audiencia se tuvo que deferir al no tener la presencia de las involucradas, por lo que fue necesario re agendar una fecha para formular los cargos correspondientes.

Por parte del ex Auditor Jesús “N”, acudió a su audiencia en punto de las 10:30 horas del día, en la sala número 13, donde se realizaría la audiencia inicial bajo la causa penal 3907/2019 en la que se le acusa de peculado por un desvió superior a los 12 millones de pesos, pero al no asistir el ministerio público, la audiencia se tuvo que diferir.





