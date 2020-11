Tenemos evidencia y nadie hace por encontrarlos: hija de desaparecidos

El martirio por no saber nada de su madre y su pareja está consumiendo en la desesperación a la familia Reyes, quienes desde el pasado domingo 2 de noviembre perdieron el rastro de Sonia Reyes Benites y de Juan Arturo Enríquez, cuando se disponían a recoger a Margarito Caro Bustillos, quien también desapareció durante el traslado de Ojinaga a Chihuahua.

De estos hechos, Yridiana Carrasco Reyes, hija la señora Sonia, platica que al momento cuentan con evidencia importante que pudiera ayudar a dar con el paradero de las tres personas, ya que existen llamadas, celulares y otros datos que podrían facilitar la localización de ellos, pero que al momento nadie ha hecho por encontrarlos y las autoridades han decidido evadir su responsabilidad.

“Al momento que desaparecieron apagaron los celulares de las tres personas, días después se encendió el celular de Margarito, les pedimos que lo rastrearan y dijeron que no tenían autorización, después otro familiar recibió información de una llamada privada que decía que los habían abandonado en una brecha en Ojinaga y sólo hicieron un rastreo y dijeron que no había nada, pero nosotros no podemos hacer nada y ellos no se encuentran en la disposición de ayudar”, comentó.

La joven Yridiana explicó que la última comunicación que tuvieron de los tres desaparecidos fue cuando regresaban de Ojinaga, ya que Margarito (el pasajero del DiDi) había hablado con un familiar y le había dicho que estaban en la tercera parte del tramo, pero que después ya no supieron nada de ellos.

También ha dicho que en los últimos días ha tenido varias llamadas de extorsión en las que le piden dinero a cambio de los familiares, pero que desconoce si las mismas sean o no verídicas o se pudiera tratar de algún oportunista que desea estafar a la familia con la supuesta entrega de los desaparecidos.

Al hablar de la desaparición de su madre y su pareja dijo que ellos se dedican a conducir para la plataforma DiDi, y que el día domingo 2 de noviembre recibieron la llamada para recoger a Margarito Caro, por quien condujeron alrededor de las diez de la mañana para ir y traerlo a la ciudad de Chihuahua.

“Supimos que llegaron con la persona, que ya venían de regreso, pero que al mismo tiempo todos apagaron sus celulares, por eso el lunes acudimos a la fiscalía para poner la denuncia de desaparición y fue cuando iniciaron las investigaciones, pero hasta ahorita no tenemos nada y pese algunos datos que damos, nadie nos resuelve nada”, comentó.

Dijo que ante la nula respuesta de las autoridades, se optó por realizar una búsqueda de parte de los familiares, quienes el miércoles 4 comenzaron a entregar volantes con los rostros de los desaparecidos, pero no obtuvieron resultado positivo de esta entrega que llevaron a cabo en el municipio de Aldama.

El jueves 7 de noviembre recibieron una llamada de un número privado, \u0009que les informó que los cuerpos de las personas estaban tiradas en una brecha en Ojinaga, y después colgaron, no pudieron regresar la llamada y no pudieron obtener más información, por lo cual le entregaron la información a la Fiscalía General y elaboró un rastreo sin encontrar a los tres desaparecidos.

Después de estos hechos, dijo que en fiscalía le pidieron que se comunicará con un comandante en Ojinaga, quien se portó déspota y desconocía totalmente el caso, “no hay pistas, no hay algo concreto para empezar una búsqueda, no vamos a buscar, es como buscar una aguja en un pajar, no hay nada, eso nos dijo el comandante”.

Yridiana lo único que ha pedido a nombre de los familiares es conocer dónde se encuentran y aseguró que no les interesa quién fue el responsable de todo lo ocurrido, pero que sólo desean encontrarlos, por eso es que ha comenzado una pesquisa a través de redes sociales para obtener información sobre su paradero, principalmente de su madre.

“Hemos tenido muchas llamadas, pero debemos reconocer que las que se han estado agudizando en los últimos días son de extorsionadores, quienes nos piden 20 mil o 10 mil pesos por entregarnos a los tres, pero después dejan de contestar llamadas”, explicó la hija de la mujer desaparecida.

Hasta el momento la familia ha intentado comenzar una búsqueda con sus propios recursos para intentar verificar que no hayan sido asesinados y abandonados en una brecha como supuestamente lo aseguró una llamada, sin embargo, tienen información que aquella zona está muy “caliente” y están buscando la forma de poder llegar seguros.

De igual forma, han solicitado a las autoridades, que utilicen todos los recursos para ver qué fue lo que sucedió ese día, buscar en cámaras, números de celular y todo lo necesario para poder dar con ellos, toda vez que hasta el momento no han podido tener avance en el caso, a una semana de su desaparición.

