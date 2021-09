Van 703 delitos contra la seguridad sexual en Chihuahua

La capital de Chihuahua registró un aumento de los delitos que atentan contra la libertad y seguridad sexual durante el mes de agosto, con un total de 88 casos, en comparación con los 80 casos del mes de julio, con lo que en lo que va del año se han registrado 703 casos, siendo el abuso sexual el que más se comete.

Se entiende como delitos contra la libertad y la seguridad sexual, a los casos de abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, incesto, violación equiparada, violación simple, entre otros. En total, la capital registra 703 casos de enero a agosto, 358 de ellos corresponden a abuso sexual y 182 en el caso de violación simple.

En agosto, se denunciaron 88 delitos de este tipo, superando la cifra de julio con 80 casos, aunque por debajo de agosto del 2020, cuando se dio el reporte de 98 incidentes. En lo que corresponde a abuso sexual, se registraron 48 casos en el octavo mes del año en curso, así como ocho casos de hostigamiento sexual, 17 casos de violación simple y 3 de equiparada.

Abuso sexual ha sido el delito contra la seguridad sexual más cometido en el año, registrándose de la siguiente manera: enero, 43; febrero, 38; marzo, 44; abril, 51; mayo, 47; junio 49; julio, 38 y agosto, 48.

Violación simple es la realización de cópula con persona de cualquier sexo sin su consentimiento por medio de la violencia física o moral. Mientras que la violación equiparada es la realización de cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo; o la introducción de cualquier elemento, instrumento o parte del cuerpo humano en una persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o que por cualquier causa no pueda resistirlo.

En los últimos 8 meses del año se denunciaron 36 casos de violación equiparada, de la siguiente manera: enero, 4; febrero, 5; marzo, 3; abril, 7; mayo, 4; junio, 1; julio, 9 y agosto 3. En el caso de violación simple fueron 19, 12, 26, 26, 31, 29, 22 y 17, de enero a agosto.