Vigilará DSPM parques cercanos al COBACh 1 tras denuncia por presunta compraventa de drogas

Luego de que llegaran denuncias anónimas sobre presencia de drogas en el Plantel 1 del Colegio de Bachilleres de Chihuahua (COBACh), el director de la institución, Reyes Humberto de las Casas solicitó a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) mantener presencia en los parques cercanos al Plantel como medida de prevención.

El director del COBACh indicó que durante la semana pasada le hicieron llegar múltiples denuncias anónimas sobre la presunta compraventa de drogas entre los alumnos del Plantel número 1, que se encuentra en la Zona Centro, para la cuál de las Casas convocó a los denunciantes para tomar medidas.

No obstante, al no presentarse a la cita el pasado lunes 23 de septiembre, y no tener registrado ningún caso de este tipo, el director decidió que se tomarían medidas prevención, manteniendo las estrategias que ya se implementan en este y en los demás planteles, agregando mayor vigilancia por parte de los agentes de policía municipal en los parques cercanos.

De las Casas enfatizó que cuentan con múltiples convenios para la prevención del consumo de drogas a temprana edad entre los estudiantes de los diferentes planteles en el estado, así como un convenio con la DSPM, el cual permite acceder a las imágenes de los planteles a través de Escudo Chihuahua, garantizando la seguridad de la comunidad estudiantil.

Ante esta problemática, el comisario de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) Julio César Salas, mencionó que el COBACh realizó la solicitud para que se lleve a cabo patrullaje en la zona del plantel y los parques cercanos, así como hablar con padres de familia para evitar hechos delictivos.

De igual forma, Salas compartió que en caso de que el plantel lo solicite, también se realizará una revisión mochila, enfatizando que para poder llevar a cabo esta operación, primeramente se requiere del permiso de la familia del alumno, esto, con el fin de no violentar los derechos de los estudiantes.

En conjunto con estas estrategias de prevención, de las Casas señaló que de manera permanente se llevan a cabo las pláticas que brinda el programa D.A.R.E., mismas que según el comisario, no solo son un programa de prevención de drogas, sino que también se ven temas de bullying y depresión.

El director Reyes Humberto de las Casas señaló que a pesar de no tener registrado ninguna situación en que alguno de los estudiantes esté relacionado con sustancias ilícitas, sí se han dado caso en que se deben de retirar aparatos denominados "vapeadores" en más de uno de los planteles en el estado.

Asimismo, explicó que cuando se detecta una posible situación en que un alumno podría estar consumiendo o vendiendo alguna sustancia ilícita, se inicia un protocolo en que se solicita la presencia de los agentes de Seguridad Pública y de los padres del alumno, para que en caso de que las autoridades determinen que sí se trata de drogas, se implementen las sanciones correspondientes.

Dichas sanciones que podrían ser implementadas al alumno van desde la firma de compromisos por parte del estudiantes, servicio social, hasta suspensiones o baja del alumno.

Para evitar y prevenir que estas situaciones ocurran, el COBACh toma una serie de estrategias que son aplicadas en todos los planteles, como lo son los programas denominados “Vida Saludable” y “Si te Drogas Te Dañas”, los cuales con coordinados por la Subsecretaría de Educación Media Superior para prevenir que las y los jóvenes consuman sustancias tóxicas desde temprana edad.

Además, de forma exterior, también cuentan con un convenio con la Secretaría de Desarrollo Humano, en el que utilizan un tamiz de la situación socioemocional de las y los estudiantes, el cual les permite detectar los riesgos de consumo de drogas, como es la depresión y la ansiedad, y de esta forma, implementar la estrategia correspondiente de prevención.

El COBACh también cuenta con otra serie de convenios para llevar apoyo psicológico a sus estudiantes en los planteles de todo el estado, “el año pasado empezamos un programa piloto en el plantel 10 y en el 8, pero hoy se va a extender y a los demás planteles”, expresó de las Casas.

Resaltó el director que estos programas se realizan de manera constante en los planteles del COBACh, sin la necesidad de haber un evento en específico que detone la decisión, esto como parte de su compromiso de educar y formar a las nuevas generaciones.

Asimismo, Humberto de las Casas enfatizó que existe un buzón de denuncias anónimas y un código QR en el que se pueden realizar las denuncias, y que los padres de familia expresen sus inquietudes.