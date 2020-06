Vinculan a proceso a los 9 policías acusados de robo

Los nueve elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, fueron vinculados a proceso esta tarde por un juez de control en Juárez por los delitos de robo, abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza, por los hechos ocurridos el pasado 30 de enero del presente año.





FORMA PARTE DE NUESTRO CÍRCULO DE SUSCRIPTORES Y RECIBE LAS NOTICIAS DE PORTADA DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA DIRECTO EN TU EMAIL, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS





Luego de la captura de los agentes estatales el pasado 4 de junio, el día de hoy el juez de control, tras la argumentación jurídica y los medios de prueba expuestos por un Agente del Ministerio Público, obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de nueve policías estatales, probables responsables de los delitos de robo, abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza.





Durante la audiencia, el órgano técnico demostró que el 30 de enero de 2020, los imputados a bordo de los vehículos oficiales, ejercieron violencia sobre un menor de edad, a quien obligaron a subir a una de las unidades, para que los llevara a un domicilio ubicado en la colonia 16 de septiembre en Ciudad Juárez.





Una vez en el lugar, los acusados identificados como: Francisco Javier H. L., José Luis C. C., José S. L., José Antonio R. G., Julián Antonio G. A., Manuel G. C., Ricardo G. C., Cristóbal Isaac A. V. y Luis Alfredo A. C., se apoderaron de diversos artículos como una caja fuerte, documentos, joyería, dinero, teléfonos celulares, entre otros; ocasionando daños a circuitos de cámaras de vigilancia del domicilio.





Posteriormente, procedieron a subir a un vehículo marca Ford 2011, color arena, que se encontraba en el lugar; trasladando al menor a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, por la supuesta comisión de un delito contra la salud.





Te puede interesar:





Finanzas Peso mexicano cotizó en 21.87 unidades por dólar

Región Secuestrado en Ojinaga delegado del Bienestar

Deportes Siempre hay sentimientos encontrados: Luly Valle sobre Mazatlán FC