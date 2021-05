Vuelca tráiler con 20 mil cajas de cartón en vialidad Los Nogales

Un tráiler que trasladaba 20 mil cajas de cartón volvió esta tarde sobre la Vialidad Los Nogales, en la colonia Chihuahua 2000.

Los hechos se registraron en la citada vialidad e Industrias, donde el conductor perdió el control del vehículo pesado.

Testigos presenciales afirman que el conductor viajaba a una velocidad mayor de la permitida, y que al llegar a la curva, no logró mantener el control y se suscitó la volcadura.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de las distintas corporaciones de seguridad, que mantienen el área vigilada, para hacer el reporte correspondiente.

Por fortuna, no hay lesionados, sólo daños materiales en la unidad de carga, mientras que el conductor fue revisado por paramédicos de la Cruz Roja, pero no requirió traslado a un hospital al no presentar lesiones de consideración.