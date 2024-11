Asesinan a Juan Ramón Alfaro Gaxiola, otro ex jefe de la SSPM de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa. A tres semanas de que fue asesinado Simón Malpica Hernández, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, este domingo fue abatido el también exsecretario Juan Ramón Alfaro Gaxiola en la colonia Hacienda de Urías, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que se recibió el reporte de una persona lesionada por disparos de arma de fuego en ese sector del puerto.

El ex jefe policiaco fue trasladado en un vehículo particular en un hospital para recibir atención médica, pero por las heridas que llevaba en tórax y brazos no resistió y murió.

Alfaro Gaxiola asumió la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) el 30 de noviembre de 2020 y se jubiló en junio de 2022.

Hace mes y medio protagonizó un altercado con el actual titular de la SSPM del puerto, Jaime Othoniel Barrón Sánchez, por circular en un vehículo con polarizado no permitido en la colonia Juárez.

Alfaro Gaxiola se identificó como ex titular de la SSPM, pero el actual secretario le informó que la ley es pareja para todos.

Es el cuarto atentado contra servidores de Seguridad Pública

Este es el cuarto atentado contra servidores de Seguridad Pública en Mazatlán de septiembre a la fecha.

En la lista también está el exsecretario Simón Malpica Hernández, y dos elementos más que aún estaban activos en la corporación, que al igual que Alfaro Gaxiola murieron por los impactos de bala que recibieron.

