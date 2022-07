¿Hubo traición?, así le declaró la guerra Rafael Caro Quintero a 'El Chapo'

Autoridades mexicanas capturaron este día al a Rafael ´Caro´ Quintero, el experimentado narcotraficante creador del extinto cártel de Guadalajara y quien en la actualidad tenía una disputa con los que anteriormente mantuvieron una relación al menos ´cordial´, el Cártel de Sinaloa, fundado por el también hoy arrestado Joaquín ´El Chapo´ Guzmán.

Esta es la segunda ocasión en la que apodado "Narco de Narcos", es arrestado, dejando hoy en día la vía libre al Cartel de Sinaloa, el cual es dirigido hoy en día por los descendientes del ´El Chapo´.

La traición de Caro Quintero a El Chapo

El capo fue detenido por primera vez en abril de 1985 en Costa Rica y liberado en el año 2013 /. Foto: Cuartoscuro

Tras pasar 28 años en prisión, Rafael Quintero, consiguió su libertad durante el año 2013 y más de allá de un retiro del bajo mundo, el líder narco decidió seguir en el negocio.

De inmediato, el veterano capo que dominó la venta de mariguana por casi 2 décadas, trató de reorganizar sus fuerzas, realizando reuniones con otros líderes narcos, pues entre sus planes era crear un nuevo cártel.

Mundo El Chapo relata malos tratos en prisión mientras padeció Covid-19

En su momento Caro y ´El Chapo´, pudieron sostener reuniones ´amistosas´, no obstante, tanto Joaquín Guzmán, así como otro de los narcos más importantes en México, como lo es Ismael ´Mayo´ Zambada, le advirtieron que no volviera a las andadas, ya que ya no contaba con el liderazgo y poder que llegó a tener en la década de los 70 y 80.

Sin embargo, esta advertencia no intimidó al "Narco de Narcos", quien pensaba que su "derecho de antigüedad era suficiente para no tener que pedir permiso alguno y pese la sentencia que le pusieron, creo el nuevo grupo delictivo llamado el Cártel de Caborca.

Este movimiento Caro, fue una declaración de guerra en contra de cártel de Sinaloa, por lo que iniciaron una disputa para controlar el tráfico de drogas en gran parte del país.

Te puede interesar: Caro Quintero intentó hacer negocio en La Laguna: tierra fértil para su marihuana

¿Cómo logró resurgir y dar guerra al Cártel de Sinaloa?

La experiencia de Quintero, supo reunir fuerzas con líderes de Los Zetas, del Cártel de los Beltrán Leyva y del Cártel de Jalisco Nueva Generación, haciendo una poderosa alianza.

Al volver al negocio, Rafael Caro Quintero se encargó de hostigar a sus enemigos ,”El Chapo” y “El Mayo” en su propio territorio, por lo que Joaquín Guzmán Loera tuvo que enfrentar dos frentes: por un lado a las fuerzas federales y por el otro a las células del “narco de narcos” que se atrevieron a atacarlo en Badiraguato.

Con la irrupción de l viejo fundador del Cártel de Guadalajara, El Chapo Guzmán vivió la disputa frontal por el Triángulo Dorado, en una guerra sin cuartel que envolvió a Sinaloa y Sonora en una ola de violencia.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Y aunque el “Chapo Guzmán” finalmente fue acorralado y finalmente detenido en Mazatlán, Caro Quintero siguió la guerra contra sus herederos.