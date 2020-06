Aumentan extorsiones por WhatsApp

Actualmente, la extorsión por WhatsApp es la modalidad más utilizada por grupos delictivos, quienes aprovechan que sus víctimas están conectadas las 24 horas del día a dicha aplicación para exigir dinero, favores sexuales e incluso obligarlas a fungir como narcomenudistas.

El presidente del Buró de Investigación Contra la Delincuencia AC, José Pilar Corral Lozano, dijo que este tipo de delitos se ha incrementado durante los últimos tres años, sin embargo en Chihuahua no existe cultura de la denuncia, y esto hace que la cifra negra sea cada vez más alta.

Añadió que diez de cada 100 usuarios de estas páginas se llevan “un desencanto de amistad” o una cita a ciegas a través de Facebook o algún otro medio social electrónico, además de que en muchos de los casos las supuestas parejas pedirán dinero en algún momento de la relación a través de transferencias electrónicas, argumentando que les ayuden con algún “apuro.” Si la persona se rehúsa, el usuario empieza a hostigarla.

“La guerra entre cárteles aumenta y aumenta igual la delincuencia, porque esto (tecnología) es el medio idóneo para obtener dinero ilícito”, señaló el entrevistado, quien dijo es muy difícil que la persona reaccione e interponga una demanda por el temor que le provocan los hechos. “Si en el momento no cuelga o ignora los mensajes, se pone temeroso, menos denuncia y la cifra negra de la denuncia va a ser muy alta, de un 80 por ciento en cifra oscura estaremos hablando”.

En este sentido, afirmó que el medio idóneo para hacerlo es WhatsApp, pues hay más acceso a él y las personas están conectadas las 24 horas, “la mayoría de los planes son ilimitados y el WA es libre y de respuesta inmediata, mientras que para Facebook se requiere poco más tiempo, sin embargo hay que decir que por Facebook es por donde los delincuentes sacan la mayor parte de la información de sus víctimas”, advirtió.

Por otra parte, dijo que las personas no siempre son víctimas de extorsión económica, sino que pueden ser obligadas a cometer actos sexuales, e incluso son obligadas a entregar mercancía de drogas, o denunciar a alguna persona, por medio de amenazas.

El riesgo de las "páginas de contacto"

En las páginas de contactos de parejas como Meetme, ChirpMe, Zooks on line, Be2 u Oasis (éstas dos últimas de paga) suelen aparecer perfiles de mujeres y hombres jóvenes interesados en vincularse con gente muy joven o mayor de 60 años.

Existe una serie de apartados de "privacidad" que ofrecen ver a las personas desnudas, para lo cual se debe depositar dinero a una cuenta determinada.

En los buscadores de Internet se pueden encontrar miles de sitios para buscar pareja, y de acuerdo con Psicum Express, una de las webs para esos fines, 62% de los usuarios son hombres y 37% son mujeres.

En el rango de edad de entre 36 y 45 años, la proporción entre usuarios de ambos sexos es casi igual; en edades entre 46 y 55 años, 74% de los usuarios son hombres y 23% mujeres; pero al hablar de personas de 56 años o más, 65% de quienes buscan a alguien para compartir son del sexo femenino.

Escasas denuncias

La Fiscalía General del Estado registró 35 reportes de personas a las que intentaron estafar entre enero y abril del año en curso. Sin embargo, no todas las personas proceden a una denuncia, pues de las 35 que reportaron el hecho en 202, sólo cuatro interpusieron denuncia.

La “no denuncia” se ha presentado a lo largo de décadas, sin embargo los delitos electrónicos son aún menos denunciados que un delito “presencial”, por decirlo de alguna manera.

Entre las causas por las que los ciudadanos no denuncian se encuentra la desconfianza en las autoridades, también el hecho de considerar que no se sancionará al presunto delincuente, o no se dará seguimiento a la carpeta de investigación.

Los ciudadanos no tienen una confianza ante los cuerpos policiales o de seguridad, por lo que además se sienten vulnerables si denuncian los hechos, y llegan a pensar que habrá represalias por parte de quienes intentan o logran estafarlos, por lo que prefieren no tomar cartas en el asunto y dejar pasar el hecho.

Existen también quienes consideran que interponer una denuncia supone una pérdida de tiempo, pues deben pasar determinado tiempo en hacer su declaración, llevar testigos, pruebas, entre otros datos que requieren acudir a las dependencias correspondientes.

Estafas más comunes

1.-Estafa nigeriana: Consiste en obtener un dinero de forma adelantada, o en pedir números de cuenta bancaria, a cambio de entregar una suma millonaria como "premio".

2.- La novia rusa:

Hay miles de sitios que se encargan de poner en contacto a mujeres que quieren emigrar de la ex Unión Soviética con solteros de diferentes partes del mundo.

El procedimiento es simple: enamoran a alguien por Internet y le dicen que quieren conocerlo en persona, y una vez que la víctima envía a su supuesta pareja dinero para el pasaje y los gastos, la chica desaparece para siempre. Cuando el engañado quiere reclamar, descubre que los teléfonos y las direcciones de la empresa son falsas.

3.-La modelo webcam:

En esta modalidad se pide a la pareja sentimental que se muestre desnudo (a) frente a la cámara web. Por lo general ese material queda grabado y es cuando los extorsionadores obligan a su víctima a depositarles dinero a cambio de no viralizar este material

También suele suceder mucho a chicas y chicos que quieren ser modelos y hacen castings por Internet, en los que se les pide que posen desnudos o con poca ropa, y en cualquier caso se recomienda tener límites con respecto a lo que se hace frente a una cámara.

