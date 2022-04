Caso Debanhi Escobar: amiga recibe amenazas y anuncia demanda por difamación  

Yatziri Briones, amiga de Debanhi Escobar, por medio de sus redes sociales, denunció el acoso al que ha sido sometida en las últimas semanas y aseguró que tomará acciones legales contra estas personas por difamación pues la acusan de ser una de las amigas que abandonó a la joven a su suerte, a pesar de que ella ni siquiera estuvo presente en el evento al que fueron antes de la desaparición de Debanhi.

La joven Yatziri compartió algunas publicaciones donde se ve como gente desconocida para ella le envía mensajes arremetiendo contra ella, todos son muy agresivos e inclusive en algunos le desean la muerte.

A raíz de estos acontecimientos, ella realizó una publicación mediante su perfil de facebook donde describe los hechos; este es un fragmento del texto: “Durante los últimos días he estado recibiendo amenazas y mi imagen ha sido difundida en diversas páginas asegurando que yo fui u8na de las amigas que abandonó a Debanhi.

Lamentablemente Yatziri Briones recibe decenas de mensajes al día atacándola e inclusive deseándole la muerte/Foto: Captura de pantalla | Facebook Yatziri Briones

Debanhi sí es mi amiga, sin embargo, ya no coincidía con ella y mucho menos asistí a esa fiesta. Mi nombre ha sido confundido con el de una de sus amigas que sí asistió a esa fiesta y debido a eso, he recibido ataques constantes durante los últimos días. Al igual que todos, quiero que Debanhi aparezca lo antes posible. Hago esto público porque comenzaré a tomar acciones legales por difamación, acoso y lo que resulte, ya no es justo que me acosen y difamen sin saber la verdad”

La joven pide que cesen las amenazas en su contra pues tiene miedo de lo que puedan llegar a hacerle, debido a las falsas publicaciones que la culpan de algo que ella no cometió.

La joven Yatziri Briones pide cesen los ataques y amenazas en su contra/Foto: Captura de pantalla | Facebook Yatziri Briones

¿Cuánto tiempo lleva desaparecida Debanhi Escobar?

Ya van casi 15 días de incansable búsqueda para encontrar a Debanhi Escobar, sin embargo, los esfuerzos de sus amigos y familiares por encontrarla, no han rendido casi ningún fruto. Pese a eso, sus padres no dejan de buscarla.

Debanhi desapareció la madrugada del 9 de abril. Algunas horas antes, la joven de 18 años acudió a una fiesta en la colonia Nueva Castilla en Nuevo León. Hasta el momento no se sabe quien o quienes organizaron la fiesta, no hay fotografías, ni videos, ni registro de las personas que estuvieron en la fiesta. Algunos rumores mencionan que dentro de la fiesta había algunas personas que participan en el crimen organizado y por ello no hay ningún material que pueda dar pista sobre lo que pasó dentro, sin embargo, de momento esta información es sólo eso, un rumor.

Otras versiones indican que era una fiesta normal y que solamente había compañeros de Debanhi de su edad y que no estaba pasando nada fuera de lo común.

Dentro de la fiesta, según amigas de Debanhi, ella empezó a comportarse de una manera muy agresiva pues había bebido bastante, por esto ellas decidieron jugarle una broma y dejarla en medio de la carretera y mejor llamar a otro conductor para que se la llevara; sin embargo, este versión fue desmentida más adelante.

¿Qué le pasó a Debanhi Escobar?

Lo que sus amigas comentan que ocurrió fue que Debanhi y ellas estaban dentro de la fiesta, en ella bebieron y la joven que está desaparecida, tuvo algunos comportamientos que quizá no agradaron a sus acompañantes, por ello, decidieron irse por su parte en un taxi y hablaron a un “contacto de confianza” para que llevara a Debanhi a su casa; después de que el conductor pasara por ella, al parecer, tuvo diferencias con él, y a mitad del camino, decidió bajar del vehículo y comenzó a caminar.

En el momento que la joven descendió del vehículo, el conductor le tomó una fotografía, la cual más tarde sería viralizada, y se la envió a las dos amigas que le pidieron el servicio. Luego de esa foto, ya no se supo más de la joven.

Esta es la última fotografía que fue tomada de Debanhi; se encontraba sola en medio de la carretera/Foto: Instagram | @debanhi.escobar

Debido a la rareza del caso, este se viralizó rápidamente y provocó gran indignación entre los usuarios de redes sociales, quienes continuaron distribuyendo información para lograr encontrar a la joven. Tras estas publicaciones, una usuaria de instagram que estuvo en el mismo evento que Debanhi horas antes de que desapareciera, señaló que al interior de la fiesta, muchas personas se acercaron a ella para auxiliarla, sin embargo, sus amigas no dejaron que nadie más la ayudara asegurando que tenían una persona de confianza que iría a recogerla.

La internauta comentó que no ha dejado de pensar en el caso de la joven y que muchas mujeres le tendieron la mano a Debanhi pero sus amigas impidieron que ella recibiera esa ayuda.

La información más reciente de la investigación es que, tras revisar varios dispositivos de grabación de la zona, descubrieron algunos videos donde se ve cuando Debanhi se baja del vehículo y cruza la calle dirigiéndose a una empresa de transportes, donde se ve que ingresa pero nunca se ve cuando sale del lugar.

Se presume que ella entró al lugar para poder solicitar ayuda pero hasta el momento no se sabe lo que pasó ahí adentro.