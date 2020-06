Jalisco toma control de policía de Ixtlahuacán tras caso Giovanni López

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que la Secretaría de Seguridad estatal tomarán el control de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos tras la muerte de Giovanni López.

En conferencia de prensa, el coordinador de Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez, señaló que solicitaron al ejecutivo estatal la intervención de la policía en Ixtlahuacán de los Membrillos como una medida ante los abusos, excesos y sospechas que hay sobre el comportamiento de los elementos de la corporación, que incluyen varias carpetas de investigación, una de ellas relacionada con el homicidio de Giovanni.

El secretario de Seguridad estatal, Juan Bosco Agustín Pacheco, dijo que el objetivo de dicha intervención es que el personal reciba capacitación en materia de hechos humanos, uso adecuado de la fuerza y para ejercer la función policial.

Explicó que 32 elementos fueron trasladados a la academia de policía del estado y una vez que reciban la capacitación y se determine que cuentan con los lineamientos para ejercer la función, se incorporarán, y los que no, de resultar alguna anomalía, "serán separados de su cargo por los conductos correspondientes".

"En este momento de forma preliminar, las anomalías que se detectaron es que hay varios elementos que no están dados de baja del sistema, ya no están activos, y otros tantos que se tenían ahí en físico y no estaban dentro del sistema. Además de que hay algunos otros que no están aprobados de control y confianza", señaló Agustín Pacheco.

La mañana de este viernes, el fiscal General de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, informó que un comisario municipal, un policía y un mando medio fueron detenidos por la muerte de Giovanni López.

"Hay tres detenidos en relación a la muerte de Giovanni, tres detenidos por orden de aprehensión, que tienen que responder a los actos que les va a imputar un juez (…) Estaríamos hablando del comisario municipal, un policía y un mando medio".

Asimismo, el fiscal dijo que siguen trabajando en otras órdenes de aprehensión y aclaró que la investigación continua para seguir deslindando responsabilidades de otros servidores públicos del ayuntamiento.

Informó que el alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos está citado a las 12:00 horas en las instalaciones de la fiscalía, para que le tomen su versión de los hechos respecto al caso de Giovanni.





