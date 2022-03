Llora madre de ladrón tras su asesinato: "mi hijo solo salió a asaltar y me lo mataron"

El pasado fin de semana un asalto a un autobús en Guatemala terminó con uno de los asaltantes fallecido y otro herido. Curiosamente, lo que se llevó los titulares y la conversación en redes sociales fue la reacción de la madre del asaltante fallecido, ya que esta exigió que se hiciera justicia para su hijo ya que este ‘Sólo salió a asaltar’.

El joven, identificado como Josué García, alias ‘El Tortolita’, junto a Vidal Alfredo subieron el pasado sábado a un autobús de transporte Esmeraldas que provenía del municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, y se dirigía a la Central de Mayoreo (CENMA). Cuando Josué y Vidal intentaron asaltar, uno de los pasajeros que iba armado disparó contra ‘El Tortolita’ quien murió en el lugar, Vidal logró salir del autobús.

La madre del joven asesinado exigió justicia al declarar “Mi hijo se levantó temprano a asaltar los buses, como siempre, pero me lo mataron [...] no le hacía daño a nadie […] no le disparaba a nadie, sólo los asaltaba” ocasionando que sus palabras causaran revuelo en redes sociales.

La policía local explicó ante la prensa que “Barillas Herrera, cuando bajaba del autobús observó las unidades de la Policía Nacional Civil y en su intento de huir sufrió un doblón de tobillo, por lo cual, fue necesario la atención médica, con su respectiva custodia policial”, luego informó que encontraron el cuerpo de El Tortolita al interior del autobús, mientras que el pasajero que repelió el asalto ya no estaba en el lugar.

La madre de El Tortolita se presentó en el lugar y fue ahí donde se quejó de que hayan matado a su hijo que “sólo se dedicaba a asaltar”. Las autoridades confirmaron a algunos portales informáticos, como Soy502, que el Tortolita tenía antecedentes criminales y había sido detenido en el pasado, las detenciones eran por los delitos de robo, portación de droga para el consumo y extorsión.

Entre los objetos que decomisaron a Vidal se encontró un arma calibre 38 especial con 5 municiones útiles y un cascabillo.

