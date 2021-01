Barbosa busca detener a panistas por corrupción

PUEBLA. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, reveló que antes de las elecciones del próximo 6 de junio habrá detenciones de exfuncionarios de los gobiernos panistas. Afirmó que ello no obedecerá a motivaciones de carácter político sino al objetivo de hacer cumplir la ley para castigar distintos hechos de corrupción.

Barbosa, emanado de la coalición Juntos Haremos Historia y simpatizante de Morena, negó que el colofón de las investigaciones que ahora se realizan en la Fiscalía General del Estado pueda denominarse una persecución política debido a que sólo se actuará donde existan casos comprobados de ilícitos cometidos en perjuicio del erario.

“Nadie que haya violado la ley, cuando empieza una investigación, puede llamarse perseguido político. Nadie puede llamarse perseguido político si fue un corrupto. ¿Qué pasó en el anterior Gobierno? Se cometieron actos de corrupción, diría yo, masiva, y se prepararon para que no se encontraran rastros, se llevaron documentos, destruyeron documentos, muchísimas cosas, pero ya está muy avanzado todo y pronto habrá noticias”, expuso el mandatario.

Barbosa agregó que los servidores públicos que trabajaron en las administraciones del finado Rafael Moreno Valle y de José Antonio Gali, ambas panistas, formaron un grupo de millonarios que no deben quedarse sin recibir castigo.

Incluso advirtió que varios de los que son investigados y serán aprehendidos en las próximas semanas buscan candidaturas sabiendo que cometieron actos de corrupción.

Advirtió que las instituciones encargadas de los procesos judiciales seguirán adelante, más allá de que sean abanderados en esta nueva contienda o no.

En otro tema, el gobernador poblano manifestó que dará una respuesta positiva a la demanda de empresarios y de otros sectores de la sociedad que piden el retorno normalizado a las actividades para conseguir la subsistencia económica.

Dijo que espera bajen los contagios y fallecimientos por coronavirus poco antes del 25 de enero para que algunas de las restricciones impuestas a principios de año se relajen. Esto a fin de responder a algunas de las peticiones que han realizado los líderes de las cámaras empresariales, quienes se han adherido a la campaña nacional denominada “abrir o morir”.

“Cuando yo veo esos reclamos me identifico con ellos, pero también les digo que si abrimos también morimos, ¿de acuerdo?, y yo no me refiero a una muerte económica, sino una muerte física. Entonces, cuidado con el juego de expresiones”, señaló el mandatario estatal.