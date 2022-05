Congreso de Tamaulipas inicia proceso de desafuero contra sobrina de AMLO

El Congreso de Tamaulipas inició el proceso para determinar si se le retirará el fuero a Úrsula Patricia Salazar Mojica, sobrina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y diputada local quien ha sido ligada con una presunta solicitud de “moches”.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Tamaulipas presentó una solicitud al Congreso del Estado de Tamaulipas para retirar el fuero a la legisladora a fin de iniciar la Declaración de Procedimiento de Enjuiciamiento Penal e investigar su presunta comisión del delito de Cohecho.

Durante el apartado de lectura de correspondencia, se hizo público este planteamiento que había sido solicitado en repetidas ocasiones por parte de integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).

ARRANCA EL PROCESO

La presidenta de la Mesa Directiva de esta 65 legislatura, Imelda Sanmiguel Sánchez, turnó esta declaratoria de procedencia a la Comisión Instructora lo que marca el inicio de este proceso.

“Finalmente una petición que formula la Fiscalía Especializada Combate a la Corrupción donde nos solicita precisamente enjuiciamiento penal contra de la Úrsula Salazar… Se ha roto una narrativa de no robar, no mentir no traicionar”, dijo en rueda de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de la bancada panista, Félix Fernando García Aguiar.

Explicó que una vez que esta solicitud de procedencia ha sido turnada a la Comisión Instructora, sus integrantes procederán al análisis por lo que se citará al Fiscal contra la corrupción para que explique a la comisión instructora sus argumentos.

“Se le va dar un tratamiento digno para que ella a través de su defensa tenga la oportunidad de siempre privilegiar el debido proceso dentro de la Comisión Instructora y en su momento en el plenos será informado el resultado”, aseguró.

PARA EL DESAFUERO SE REQUIERE DE MAYORÍA CALIFICADA

Adelantó que la Comisión Instructora definirá si el proceso de análisis será público puesto que la actividad de las comisiones es transmitida en redes sociales.

“Está en la ley se pone una mayoría calificada…Se busca que el jurado que se erige en este Congreso por parte de la Comisión Instructora pueda determinarlo y el pleno con los argumentos que brinde la fiscalía va a tomar determinación para proceder o no al desafuero”, precisó.

Informó que no existe un periodo de tiempo para resolver la solicitud de procedencia por lo que ignora si esto ocurriría antes o después del día 5 de junio, fecha en que se elegirá al próximo gobernador de Tamaulipas.

“Es un juicio en el cual participan los diputados y se tiene que respetar el derecho de las partes a defenderse”, informó.

Agregó que Morena pretenderá victimizarse con denuncias de violencia de género y cortinas de humo.

EL AUDIO EN CUESTIÓN

Por medio de redes sociales se difundió un audio en el que aparentemente la sobrina del presidente proponía a un proveedor “inflar” el monto de factura a pagar, para que el excedente le fuera devuelto a ella.

Comienza con un saludo, “cómo estás Paty”, para después realizar el planteamiento.

“Ese dinero te los pago a ti y tú me lo regresas a mí. En lugar que la cotización que tú me diste, si fueron 98 los subiré a ciento y algo”, le dice la supuesta voz de la legisladora.

El proveedor responde dispuesto a la maniobra diciendo: “conmigo súbele lo que tú le tengas que subir, yo no tengo problemas con eso, ya te lo dije”..

“Para estar en el mismo canal, si yo voy a facturar noventa y tantos, lo que se va a sacar en efectivo, tú se los vas a subir nada más a esos noventa y tantos”, insistió.

La voz femenina responde “Si, tú por ejemplo, tu total son ochenta y tantos, yo a eso le voy a sumar 20, de esos 20 te voy a apagar el IVA -Impuesto al Valor Agregado- tú nada más me tienes que devolver los 20, porque lo que le sume lo voy a sumar a tu subtotal”.

Incluso se menciona que hay más proveedores contemplados.

“No los voy a sacar los 50 todos contigo, si los voy a sacar con todos mis proveedores. Entonces por eso te preguntaba hasta cuánto me puedes devolver en efectivo”, agregó.

Según la FECC la voz que se escucha es la de Salazar Mojica mientras que ella afirma lo contrario. Por el momento, el Congreso de Tamaulipas ha iniciado el proceso para determinar si se le retirará el fuero a Úrsula Patricia Salazar Mojica, sobrina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y diputada local.

Publicado originalmente en El Sol de Tampico