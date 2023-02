He tenido una gran respuesta por parte de la gente: Delfina Gómez

La precandidata de Morena a la gubernatura mexiquense, Delfina Gómez Álvarez, señaló que en casi cuatro semanas de precampaña se ha reunido con 30 mil militantes y simpatizantes, con quienes ha tenido una gran respuesta y ha tomado nota de las peticiones.

"Quiero decirles que en esta precampaña no solamente hemos estado tomándonos fotos, o a lo mejor diciendo discursos, también tenemos todo registrado de las peticiones, las sugerencias, las propuestas que nos han dado".

Lee también: La 4T se ha fortalecido en el Estado de México: Delfina Gómez

Anticipó que vendrá algo muy bueno: el cambio que todos anhelan y una verdadera justicia, pues hasta ahora los gobiernos han tenido una gran indiferencia hacia la ciudadanía.

"Me vengo a poner a sus órdenes. La maestra está más puesta que un calcetín para lo que viene, porque va a venir algo muy bueno, sé que esto que anhelamos todos; este cambio, este deseo de que haya una verdadera justicia ya está pronto".

Lo que más le ha impactado hasta el momento, advirtió, es la indiferencia hacia la ciudadanía.

"Me duele y me ha impactado mucho la indiferencia que se ha tenido para los ciudadanos, el no escucharlos, y la gente lo que quiere es ser escuchada y ser visibilizada", sostuvo.

Después de sostener reuniones con diversos sectores de militantes y simpatizantes, señaló, en todos ha visto la necesidad de ser escuchados.

"Por eso estoy muy entusiasmada y estoy muy emocionada de que hoy puede ser nuestra oportunidad para poder cambiar ese tipo de administración y de gobernanza".

La oportunidad, sostuvo, no es para una persona, sino para todos, pues en Morena ha aprendido que deben ser organizados y no se vale pisotear a los otros.

Refirió que, en su momento, cuando empezó a ocupar cargos también fue invisibilizada.

"Algunos decían: es una maestrita, es una vieja, qué va a saber; que se vaya a su casa, o que se vaya a su salón, y entonces, cuando empiezan a ver que esa maestrita, esa vieja sí puede hacerlo, entonces ya empiezan a ver que somos diferentes.

"Y esto lo digo para las mujeres, para las jóvenes, para los jóvenes también, que sí podemos lograr y podemos hacer algo cuando nos lo proponemos y tenemos el apoyo de alguien", afirmó.

Política El AIFA siempre se proyectó en beneficio del Estado de México: Delfina Gómez

Agradeció al Partido Verde y al Partido del Trabajo, quienes se sumaron a la lucha, dejando de lado intereses personales y llamó a la unidad de todos.

"Es un esfuerzo que se hace, y vean, nos ha ido muy bien en estas cuatro semanas, nos hemos sumado y estamos seguros que es nuestra gran oportunidad. Debemos unirnos, no podemos estar divididos, la maestra no va a poder hacer todo sola", dijo.

Pidió ir más allá de intereses personales, por un proyecto de nación y estar organizados, al tiempo de reiterar la petición de no vender su dignidad.

"Compañeros militantes me han informado que se está condicionando que yo te doy este beneficio, a cambio de que hagas esto. No lo hagamos".

La precandidata de Morena afirmó que viven una oportunidad histórica de lograr un cambio: "Esto es un momento histórico, esto no se va a volver a repetir".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, señaló que buscará retribuir a la gente y pidió no dejar pasar la oportunidad, pues en Morena "todos son importantes".

Publicado originalmente en El Sol de Toluca