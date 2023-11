El PRI sufre una desbandada de gente valiosa: Susana Prieto

La diputada federal por Morena, Susana Prieto, comentó que el Parido Revolucionario Institucional (PRI) está sufriendo actualmente una desbandada de gente valiosa, lo cual aseguró, les está afectando.

Agregó que el hecho de que personajes importantes del primer y único partido que existió en el país luego de la revolución, hayan abandonado las filas del tricolor, ha ocasionado que el Frente Amplio por México (FAM) "vaya en picada".

De esa manera, dijo que no existe oposición alguna para Morena, tanto a nivel nacional como local, e incluso advirtió que continuarán trabajando en conjunto para en su momento, lograr "pintar a Chihuahua de guinda".

Adjudicó la salida de los priistas de dicha fuerza política dado a que se dieron cuenta de que el Revolucionario Institucional se alejó por completo de sus bases centro izquierdistas, convirtiéndose en un partido sin ideología fija.

En ese sentido, recalcó que "no veo oposición para Morena, no para mí, sino para Morena en Chihuahua", por lo que aseguró que en las próximas elecciones del 2024 no solo ganarán la presidencia de la República, sino la mayoría en las Cámaras del Congreso de la Unión.

Cabe especificar que este miércoles, la morenista se registró para contender en el proceso interno por medio del cual se habrá de elegir a los candidatos para la Senaduría de la República, cargo al que aspiran igualmente las diputadas Adriana Terrazas, Andrea Chávez y Rosana Díaz.

Respecto a ese proceso interno y el número importante de participantes que se tiene, comentó que será otra muestra de la democracia que se tiene al interior del partido, contrario a lo que hacen en la oposición. Además, aseguró que respetará los resultados de las encuestas, así como a sus compañeros contendientes, resaltando que cada uno tiene su estrategia de trabajo que será la carta que le ofrezcan a la ciudadanía.

Concluyó subrayando la plena consciencia que tiene respecto a que quienes ocupan un lugar en cualquiera de los tres poderes deben trabajar para que haya paz, la cual se logra con justicia.