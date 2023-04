Delfina Gómez ofrece proteger a la mariposa monarca durante su visita en San José del Rincón 

En el municipio de San José del Rincón, la candidata a la gubernatura de Morena, PVEM y PT, Delfina Gómez Álvarez ofreció a rescatar y proteger a la mariposa monarca y a los venados, pero también impulsar las artesanías de la zona y apoyar a las mujeres a vender esos productos.

De gira por la zona mazahua señaló que la población de esa región ha sido muy olvidada y desatendida y ahora buscan ofrecer un mejor gobierno que atienda a la gente. Prometió que en su administración una de las zonas más beneficiadas será la mazahua.

"Es nuestra gran oportunidad de cambiar cómo está la situación en el Estado de México" afirmó para no seguir viviendo deshonestidad, abandono y desatención.

Refirió que una de las principales preocupaciones de la gente es la inseguridad, por lo cual propone que de ganar habría coordinación entre los tres órdenes de gobierno, más policías, más seguridad, capacitación y herramientas a los elementos; así como la policía de proximidad o de barrio, donde los elementos sean de la misma comunidad. También ofreció una policia de género y más alumbrado público.

En su visita a San José del Rincón, dijo que una petición de la gente fue la necesidad de cuidar de la mariposa monarca y de los venados.

"Tenemos que volver a rescatar nuestro medio ambiente y nuestra naturaleza y una de ellas es nuestra mariposa monarca. Con mucha pena escuchamos los documentales, escuchamos las noticias y vemos que la mariposa monarca cada vez son menos el número de las que llegan a esta zona".

Adicionalmente, mencionó la necesidad de limpiar ríos y barrancas; así como rescatar los bosques, generar la mayor reforestación para el Estado de México y una gran ayuda, dijo, serán los pueblos originarios porque saben la importancia de la madre naturaleza, la aman y la respetan.

Otros puntos que mencionó fueron las malas condiciones de las carreteras, la escasez de agua, la necesidad de apoyar a las personas campesinas con fertilizante, acompañamiento y apoyo técnico,

Agradeció los regalos que le hicieron, entre ellos, un quexquemetl y ofreció impulsar las artesanías de la zona y proyectarlas al exterior.

"Este tipo de artesanías que se hacen así como otras también sería bueno no solamente darlas a conocer a nivel estatal sino a nivel nacional y por qué no a nivel internacional y eso es una de las propuestas que tenemos: que también todas nuestras artesanías se puedan proyectar en otros países porque nuestros compañeros de Estados Unidos o Canadá lo ven como algo muy valioso".

Por ello, añadió, falta proyectarlas al exterior.

Reiteró que si gana no va a desaparecer el apoyo a las mujeres, en referencia al Salario Rosa, pero lo darían a quien lo necesite, no condicionado. "No se va a quitar ese apoyo, díganle a sus compañeras o compañeros que no lo vamos a quitar. Nosotros no venimos a hacer daño y menos a las mujeres y menos a las más necesitadas"

Sostuvo que una de las zonas más beneficiadas será la de San José del Rincón, pues hay muchas mujeres con muchas necesidades. "Las que lo tienen seguirán, pero las que no lo tienen vamos a darles a las más necesitadas primero y se les va a orientar".

También señaló que buscarán ofrecer otro tipo de apoyos a las mujeres artesanas y analizar si se podrían patentar y ofrecerles mejores condiciones para vender sus productos.

Hay que enseñarles a las mujeres cómo mejorar la presentación del producto y cómo se puede mejorar que lo puedan vender.

En el caso de los campesinos dijo que buscarán que no haya intermediarios y que los apoyos no se queden solo en unos cuantos y lleguen a quienes los necesiten. "Que la producción se venda de manera directa porque cuando llega el tercero o cuarto ya llegó a un precio muy arriba del que le pagaron al productor, que es quien debería ganar mejor".

Ofreció trabajar con austeridad, dar el 50 por ciento de espacios en su Gobierno a las mujeres, cero impunidad, transparencia, equilibrar los salarios, disminuyendo los de altos funcionarios para que el dinero alcance más, pues "ya saben quién", dijo, ha puesto la muestra. "Si reducimos salarios va a alcanzar para muchas cosas", aseguró.

Delfina Gómez también afirmó que se pueden cambiar las cosas.

"Sí podemos cambiar las cosas, pero vamos a necesitar la participación de ustedes", señaló y agregó que para eso requieren unidad, a fin de que no sólo gane ella, sino lo hagan todos, pero también necesitan salir a platicar con la ciudadanía y decir por qué deben aprovechar este momento histórico.

En unos 20 o 30 años, dijo, serán recordados como quienes tenían un sueño y querían un cambio.

Llamó a caminar, a tocar puertas y conciencias y aún cuando regalen cosas, pidió que acepten todo, pero no vendan su dignidad.

Solicitó que el cuatro de junio nadie se quede en su casa y todas y todos salgan a votar, pues saben cómo son mañosos los adversarios, por lo cual pidió cuidar las casillas, salir a votar para poder ganar y lograr todo lo que ofrecen.

La maestra estuvo acompañada del delegado especial de Morena, Higinio Martínez Miranda y el dirigente del Partido Verde en la entidad José Couttolenc.

