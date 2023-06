Evaristo Lenin Pérez acude a votar en Ciudad, Acuña

Acuña, Coahuila.- Lenin Pérez Rivera, candidato del PVEM y la UDC, acudió a votar en la casilla ubicada en la Secundaria Federal No. 1, en calle Reforma esquina con Ramos Arizpe, donde invitó a los ciudadanos y ciudadanas a construir un Coahuila que todos anhelamos.

“El día de hoy es un día trascendental para la vida cotidiana de todos nosotros. Me siento muy contento, ha sido una experiencia de vida, la vida nos marca por momentos trascendentales, he decidido recorre el camino de mis valores, me mantuve firme en esa decisión”.

Te recomendamos: ¿Quién es Armando Guadiana? El rey del carbón, candidato de Morena a gobernador de Coahuila

Relató que la jornada ha transcurrido normal, con casillas que no se han abierto por falta de funcionarios que no se presentaron, además no tuvo información sobre concentraciones de violencia, pero sí de hostigamiento de policías municipales de Francisco I. Madero, de Frontera, y detenciones de la Policía Estatal en San Pedro y Matamoros.

Respecto al papel de la democracia, dijo que los ciudadanos deben elegir e libertad y no tomar fotografía de su boleta: “Eso no es correcto, eso es una violencia a nuestra democracia tan cara, los ciudadanos deben elegir con libertad”.

Añadió que no está conforme con el actuar del Instituto Electoral de Coahuila, porque no promocionaron la participación ciudadana, ni está conforme con el tema de la falta de funcionamiento de las urnas electrónicas.

"Muchas cosas no están bien en Coahuila, muchas cosas pueden cambiar el día de hoy, pero seguramente que ese 47 por ciento que no vota históricamente y sufre falta de agua, hoy sufre falta de energía, educación, de salud digna, hoy es el día de tomar una decisión por quien hayan decidido libremente”, reiteró el candidato.

Publicada originalmente en El Sol de Laguna