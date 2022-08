Jaime Rodríguez "El Bronco" ingresa al hospital para una cirugía

El Bronco entra este miércoles nuevamente a quirofano para someterse a una cirugía.

"Acabo de llegar al hospital, ya listo para mi cirugía y con toda mi fe puesta en Dios y en los doctores que la llevarán a cabo. Les pido me incluyan en su oraciones y me manden toda su buena vibra para que todo salga bien. Me reporto en cuanto pueda, abrazos", informó en sus redes sociales el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón.

La cirugía a la que se someterá es una de reconexión de colon, luego de la ilestomía que le practicaron en mayo pasado cuando se encontraba en prisión preventiva.

Actualmente, Rodríguez Calderon enfrenta dos procesos penales en arraigo domiciliario, aunque fuentes judiciales detallaron que alista preparativos para solicitar seguir sus procesos en libertad, situación que ya llevan a cabo sus abogados defensores con algunos argumentos que un juez deberá valorar.

Es acusado por el asunto de las broncofirmas cuando contenido como candidato presidencial en 2018, y en donde habría utilizado recursos estatales.

La otra acusación es por la requisa del sistema de transporte Ecovía, y cuyos empresarios se inconformaron con la decisión gubernamental.

El 15 de marzo "El Bronco" fue detenido y llevado a un penal estatal, donde salió en un par de ocasiones a un hospital para atenderse de enfermedades, luego obtuvo la prisión domiciliaria.