Llama Andrea Chávez a la oposición a respaldar la prisión preventiva oficiosa

En medio de la discusión que se dió en el Senado de la República en torno a la inclusión de delitos graves como la extorsión, la producción y distribución de fentanilo, así como la emisión de facturas falsas como casos que ameriten prisión preventiva oficiosa, la legisladora Andrea Chávez Treviño llamó a la oposición a respaldar la propuesta.

En su intervención, la morenista llamó a la oposición a seguir el ejemplo de sus propios gobernadores, quienes han respaldado esta figura legal como herramienta esencial para combatir el crimen organizado y proteger a las víctimas.

Enfatizó que se está legislando para garantizar que los delitos que generan enormes réditos económicos para los delincuentes sean castigados ejemplarmente y se evite el riesgo de fuga que dichos recursos facilitan.

En el mensaje dirigido a los legisladores opositores, Chávez Treviño recordó que en mayo de este año, todos los gobernadores del país, independientemente de su afiliación política, firmaron un acuerdo en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) a favor de la prisión preventiva oficiosa.

Foto: Cortesía / Senadora Andrea Chávez

Destacó particularmente la postura de gobernadores del PAN y PRI, como Teresa Jiménez (Aguascalientes), Manolo Jiménez (Coahuila), Mauricio Vila (Yucatán) y María Eugenia Campos (Chihuahua), así como de los gobernantes emanados de Movimiento Ciudadano: Enrique Alfaro (Jalisco) y Samuel García (Nuevo León).

“La figura de la prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que protege a las víctimas, garantiza el esclarecimiento de los hechos y asegura que los responsables no queden impunes. Así lo dijeron sus propios gobernadores, ¿por qué no escucharlos?”.

Criticó a su vez a la oposición por defender a los delincuentes en lugar de priorizar los derechos de las víctimas. “¿Quién defiende a las víctimas? Ustedes lo que quieren es un salvoconducto para sus amigos y compadres, mientras nosotros asumimos la responsabilidad de atender las causas de la violencia con programas sociales.

Si no me quieren escuchar, escuchen a sus gobernadoras y gobernadores, que son las y los responsables de garantizar la seguridad de las y los mexicanos junto a nuestro gobierno federal. Si no quieren ser parte de la solución, al menos no sean parte del problema”, concluyó la senadora.