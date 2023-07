Ebrard alista su Plan Ángel contra la delincuencia durante su gira por Yucatán

Mérida, Yucatán.- El aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Marcelo Ebrard Casaubon, adelantó en Mérida que el lunes presenta su estrategia para combatir la inseguridad en el país, denominada “Plan Ángel”. Dijo que va a exponer los elementos más sustantivos sobre ese tema.

De gira por Yucatán, habló sobre el proceso de selección. “Si no tuviera confianza en lo que está ocurriendo en el proceso no estaría participando”, aseguró el ex canciller.

Poco antes de sostener un evento denominado Encuentro con mil mujeres Marcelo, Ebrard dijo: “Estoy confiado, contento y convencido de que vamos a salir adelante”. Hay encuestas que así lo dicen, comentó.

Al ser cuestionado sobre si dejaría a Morena en caso de no ser el ungido subrayó: “Me han preguntado mucho si me iría pero yo voy a ganar, estamos ganando”.

“Estoy confiado, contento y convencido de que vamos a salir adelante y no creo que se vaya Adán Augusto y Claudia, hasta los vamos a invitar al gobierno, también a Noroña y demás compañeros”, señaló.

De gira por Yucatán, Marcelo Ebrard se dio tiempo para probar la comida maya tradicional, comió panuchos, salbutes, poc chuc y cochinita. Después visitó una planta envasadora de miel.

Por la tarde se reunió con mujeres yucatecas, a quienes reiteró su anhelo por apoyarlas. Ahí escuchó peticiones, no más feminicidios y apoyo a las mujeres emprendedoras. El excanciller expuso que hay grandes proyectos para Yucatán a los cuales se les dará seguimien