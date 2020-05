A distancia, así celebran a docentes en su día

SAN LUIS RÍO COLORADO. Aunque nadie en su familia se había dedicado a esta profesión, ella, desde muy pequeña lo tuvo claro: de grande sería maestra; al tiempo esa convicción tan definida se convirtió en su forma de vida, se trata de la historia de la profesora Martha Guadalupe Sánchez Mercado, quien, con casi 30 años en las aulas, este 15 de mayo celebrará una vez más el Día del Maestro, aunque tal vez, el último en activo.

Con casi 30 años de experiencia en grupos de alumnos, nunca imaginó que la etapa previa a su retiro de las aulas la terminaría al impartir clases a distancia, desde una pantalla de computadora y no al frente de un grupo como por años lo hizo, y tuvo que enfrentarse a las nuevas tecnologías.

“Nunca imaginé despedir a mis alumnos así, pero lo entiendo muy bien, sé que es por el bien de todos”, reveló al destacar que su temporada de retiro ha llegado, sin embargo, eso no significa su inactivación en alguna otra labor, pues se siente fuerte y con mucha energía para seguir una vida productiva.

Con estudios docentes en la Escuela Normal del Valle de Mexicali, egresó en 1992 y al poco tiempo de culminar con su preparación comenzó a dar clases, con ello iniciar el sueño que desde niña la emocionaba al saber que un día sería un adulto.

“Yo nací para ser maestra, desde chiquita lo supe y nunca cambié de idea, me tocó conocer amigos en la educación básica que también querían serlo, pero al final cambiaron de carrera, yo no, siempre supe que dedicaría mi vida profesional a enseñar en un aula”, comentó.

A un inicio, Sánchez Mercado dio clases en el valle de San Luis Río Colorado en la primaria Heriberto R. Silva, después regresó a la ciudad, en la escuela Esther Quijada Domínguez, en la Secundaria No. 30, en la primaria Fco. Enríquez Amaya, en la Rosalba Rivera de López, entre otras y desde hace once años, imparte en la primaria Félix Soria.

Esculpir jóvenes mentes, encomienda de Ana Luisa

Esculpir las jóvenes mentes a través de la enseñanza y ser el vínculo entre el entendimiento y la sapiencia ha sido la encomienda de Ana Luisa Rodríguez Rodríguez, de 31 años de edad, y quien desde hace 10 años es maestra de primaria en comunidades de San Luis Potosí.

Ana da clases en Soledad de Graciano Sánchez / Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Ana Luisa siempre supo que quería dedicarse a la docencia, pues tuvo el ejemplo de su padre José Antonio Rodríguez, quien fuera maestro en educación secundaria, y quien veía la enseñanza como un acto liberador y transformador que deshacía las ataduras de la ignorancia.

“Las dificultades que he enfrentado de manera recurrente, han sido carencias tanto económicas, como emocionales y eso me enseñó a transformar mi labor dentro del aula, ya que es difícil exigir a un alumno que adquiera el conocimiento, cuando no ha comido o no tiene la oportunidad de tener todos sus artículos y material de trabajo cuando se le pide, hay que tener una actitud de apoyo para esos niños”, comentó la maestra.

Actualmente la maestra Rodríguez trabaja en la escuela José Vasconcelos, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, donde desempeña su gran vocación.

Además al festejarse hoy el Día del Maestro y la Maestra, abre un espacio en donde reflexiona acerca de las injusticias y retos que enfrentan los docentes como potenciadores de saberes, “Aún en la actualidad se criminaliza la lucha del magisterio por sus derechos laborales".

Trabajar en Tierra Caliente dio experiencia a Martha

De aquellas balas que cruzaban la Tierra Caliente en Michoacán, en medio de los enfrentamientos del crimen organizado, la maestra Martha Alicia Barragán Oseguera obtuvo sus primeras experiencias de trabajo a distancia en las escuelas, 13 años después, en medio de la epidemia por Covid-19, aquellas videollamadas y correos electrónicos enviados fueron la herramienta para que pudiera dar algunas “recetas” a sus compañeros maestros.

Martha Alicia es supervisora de sector / Cortesía | Martha Alicia Barragán

Esta etapa ha servido para que “muchos maestros se den cuenta de que nos habíamos rezagado frente a lo que es cotidiano a los niños: el manejo del celular y la tecnología, o le entras o le entras. Aún no son habilidades ni competencias, pero seguramente la epidemia servirá para hacerlo una práctica común”, señaló.

“Píquele aquí, píquele allá. Si se desconecta no se desespere, le llamo, vamos a ver qué hizo, lo vamos a volver a comunicar”, es la interacción con los profesores.

Los maestros están, al igual que los niños, con miedo, preocupados, estresados, agotados, saturados de tareas y de dar apoyo a sus alumnos o hacer labores se asesorías psicológicas con padres de familia, cuenta la Martha Alicia, quien es supervisora general de sector, con más de 30 años de trabajo docente y que hoy dice estar feliz de celebrar el Día del Maestro. En Michoacán, en los municipios céntricos casi siete de cada 10 maestros se han sumado a las clases virtuales y casi el 30 por ciento de ellos, los que trabajan en las comunidades o zonas indígenas.

Alcanzan aumento del 5.99%

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) acordaron un incremento de 5.99 por ciento, que se compone de 3.4 por ciento directo al salario y 2.59 por ciento a prestaciones, como parte de la negociación previo a la conmemoración del Día del Maestro.

Según los concejales que asistieron a la reunión virtual que realizó la dirigencia del sindicato, se reconoció que la actual crisis de salud de alcance global tendrá impactos de contracción económica, desempleo y baja calidad del empleo, menor recaudación fiscal, baja del poder adquisitivo del salario y profundización de la pobreza y las brechas de desigualdad en las relaciones sociales.

Frente a este escenario, el SNTE reconoció el incremento de 3.4 por ciento directo al salario, lo que impactará directamente en las prestaciones calculadas sobre ese concepto; adicionalmente, se concedieron incrementos en otras prestaciones que en conjunto aumentarían 2.59 por ciento.

La dirigencia que agrupa a más de 1.7 millones de maestros en el país afirmó que se suman a las medidas de austeridad del gobierno federal.

Con información de Katy Cárdenas | El Sol de Cuernavaca, Nurit Martínez, Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis