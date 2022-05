Se registra apagón en Cancún, Chetumal, Playa del Carmen y otras partes de la península

Está tarde se registró un apagón que dejó sin luz a Chetumal, Cancún, Playa del Carmen y otras partes de la Península de Yucatán.

El corte del fluido eléctrico se reportó en varios municipios de Quintana Roo dejando sin luz a las zonas turísticas.

El fallo fue producto de un desperfecto en las subestaciónes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó personal del organismo.

A través de redes sociales habitantes de Chetumal, Cancún y Playa del Carmen reportaron que no tenían luz ni señal telefónica y que esto era una situación generalizada.

Luego de más de una hora, se ha comenzado a restablecer el servicio en algunas zonas principalmente de Cancún y su zona hotelera.