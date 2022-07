Armas decomisadas en Sonora pasarán a policías municipales: Alfonso Durazo

El armamento nuevo, que no haya sido utilizado y que sea decomisado al crimen organizado pasará a manos del Gobierno estatal a fin de que sea utilizado por las diferentes policías municipales.

El gobernador, Alfonso Durazo Montaño, informó que la propuesta del presidente López Obrador durante su última visita a Sonora, en donde sugirió que las armas decomisdas en Navojoa pasar a manos de cuerpos municipales, ya era un realidad, informó Durazo, a lo que agregó que esto aplicará para todos los decomisos.





Te recomendamos: Mesa Tres Ríos, en Sonora, carece de médico fijo desde hace 3 años

Explicó que el pasado 21 de julio se entregó a la Policía Municipal de Ciudad Obregón, 50 armas cortas calibre .40 con capacidad de fuego de 15 cartuchos y 30 armas largas tipo fusil de asalto con capacidad de 30 cartuchos, las cuales fueron de un cargamento decomisado.





"Las armas largas y cortas entregadas en Cajeme tienen la particularidad que fueron aseguradas a grupos criminales. Históricamente estas armas se destruían, y yo propuse… que todos los vehículos asegurados por las dependencias federales pasaran al servicio de la Policía Estatal y Municipal”, expresó.

Durazo Montaño explicó que en el caso de los vehículos no se aplicaría, pero que las armas aseguradas tendrán que ser nuevas para que no se les pueda vincular con algún hecho de violencia.

Ahora, estos decomisos, en vez de ser destruídos, dijo, pasarán al Gobierno del Estado a fin de asignarlos a los diversos municipios donde haga falta equipamiento.

“Toda arma nueva, es decir, que no ha sido utilizada , que no se le podría vincular jamás con un hecho de violencia, que pasen al Gobierno del Estado, para que el Gobierno del Estado los asigne a los municipios, a las policías municipales que con frecuencia no tienen armas o que su armamento es sumamente viejo o deficiente; así es que logramos eso y en Obregón fue la primera entrega a las y los policías”, comentó.

Dicha propuesta del mandatario estatal surgió después de que el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República diera a conocer el 3 de marzo de este año un aseguramiento histórico de cartuchos y cargadores, así como cuatro inmuebles, armas, equipo táctico, droga y vehículos en Navojoa, Sonora.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, dio a conocer que dicho armamento provenía de Estados Unidos y Rusia y fue ingresado a México por el grupo delictivo “Los Salazar”, de la fracción “Los Menores”, afines al “Cártel del Pácífico”.

Nota publicada en El Sol de Hermosillo