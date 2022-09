Centralizar responsabilidades en militares, retroceso democrático: Cuauhtémoc Cárdenas

Con la centralización de responsabilidades en mandos militares, el País vive un retroceso democrático, consideró Cuauhtémoc Cárdenas.

El tres veces ex candidato presidencial y ex dirigente nacional del PRD, cree que unas de las tendencias que representan retroceso en lo que hace a la democracia es la de centralizar funciones a no delegar funciones.

"Vemos esquemas o las tendencias a centralizar y en este caso en centralizar en personal militar, yo no diría necesariamente en las instituciones militares, pero sí en personal militar, funciones que son claramente del mundo civil y esto me parece que es una tendencia grave que en algún momento se tendrá que revertir y que no va a ser fácil revertir en la práctica política", señaló a estudiantes de la Universidad de Monterrey –UDEM-.

Cárdenas acudió a las instalaciones de esa universidad privada a la presentación de su libro "Por una Democracia Progresista", y subrayó que el retroceso democrático se vive a raíz de las políticas públicas que impulsa el gobierno federal.

Cárdenas se refirió a los problemas de México relacionados con la economía, la pobreza, la inseguridad y la militarización en el país, durante la sesión de preguntas y respuestas con los estudiantes universitarios.

El libro tiene una reflexión histórica sobre los distintos personajes y momentos que contribuyeron a la transformación del país, desde 1910 a 1940, desde el inicio de la Revolución Mexicana.

El moderador del evento fue Agustín Basave, ex dirigente del PRD y ex diputado federal, explicó que el libro también reflexiona sobre la democracia de una manera general y no solamente en el aspecto electoral sino también económico, social y cultural.