Colectivo suspende brigadas de búsqueda en Jalisco por amenazas a Ceci Flores

El colectivo Madres Buscadoras de Sonora suspendió las búsquedas de restos humanos que tenían programadas en la zona Metropolitana de Guadalajara para este mes de octubre debido a las amenazas que recibió su fundadora Cecilia Flores.

En un video difundido en redes sociales, Cecilia Flores informó que las autoridades federales le pidieron viajar a su refugio en la Ciudad de México para garantizar su seguridad.

Puedes leer también: Sepultan a Esmeralda Gallardo, madre buscadora asesinada en Puebla

"Les pido una disculpa a las madres que tenían la esperanza de que yo fuera a Jalisco, las madres que tenían la esperanza de que las acompañara en este mes de búsquedas", explicó en el video.

En esta ocasión Cecilia Flores decidió pausar sus trabajos y trasladarse a un lugar seguro mientras se invetigan a los responsables de las amenazas.

"No voy a poder ir a petición del mecanismo Federal del cual estoy protegida desde hace más de un año por las amenazas que recibido y que lamentablemente en muchas ocasiones por no querer dejar de buscar a mi desaparecidos rompo con sus protocolos".

Quienes me amenazan de muerte no entienden que ya me mataron cuando se llevaron a mis hijos. No dejaré de buscar ni de apoyar a las madres que viven el mismo tormento. Las autoridades me piden suspender las búsquedas este mes para poder garantizar mi seguridad.#HastaEncontrarlos pic.twitter.com/sDEKc4vCh5 — Ceci Flores (@CeciPatriciaF) October 7, 2022

Señaló que será hasta el mes de noviembre cuando retomen las búsquedas que estaban programadas para este mes.

Constantemente la activista recibe amenazas de muerte durante las búsquedas que realiza en distintos estados de la República, por lo que pide que se le garantice seguridad y justicia.

Pidió a las autoridades que investiguen para dar con los responsables de las amenazas.

"Sería en el mes de noviembre que empezaríamos nuevamente a hacer las búsquedas. Darles todo este mes a las autoridades para que hagan su trabajo, las investigaciones y den con las personas que me están amenazando y que yo pueda seguir buscando a mi desaparecido con toda la seguridad que yo necesito para que así sea".

Publicado originalmente en El Occidental