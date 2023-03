Consulado de EU emite alerta para no viajar a Tamaulipas por violencia en Matamoros

Por el enfrentamiento que ocurrió en Matamoros, el Consulado de los Estados Unidos en este municipio fronterizo emitió una alerta en la que pide a su personal mantenerse alejado del lugar de los hechos y recordó que Tamaulipas tiene una recomendación de no viajar.

“Se ha instruido a los empleados del gobierno de EE. UU. que eviten el área hasta nuevo aviso. El Consulado General de los Estados Unidos recuerda a los ciudadanos estadounidenses que Tamaulipas está clasificado como Nivel 4: No viajar en el aviso de viaje del Departamento de Estado para México”, informó en sus redes esta oficina, cuyas instalaciones se encuentran a 1.5 kilómetros de donde se presentó el hecho violento.

Asimismo, el Consulado destacó que una persona fue asesinada.

“El Consulado de los Estados Unidos en Matamoros ha recibido reportes de actividad policial ocurriendo en las inmediaciones de Calle Primera y Lauro Villar en relación a un tiroteo. Los informes de los medios indican que una persona ha sido asesinada”, precisó.

Ante estos hechos, la autoridad norteamericana con sede en este ciudad recomendó a su personal y ciudadanos seguir acciones de protección como:

Evitar la zona

Tener cuidado de su entorno

Buscar refugio si es necesario

Estar atentos a los medios locales para obtener actualizacione

En caso de emergencia, llamar al 911

SSP confirma muertos tras ataques

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha confirmado muertos y personas con lesiones, sin embargo, no ha revelado detalles.

“La Secretaría de Seguridad Publica Estatal, informa a la población de Matamoros, que durante la última hora se han suscitado dos incidentes armados entre personas civiles no identificadas, lamentando pérdidas de vidas humanas y lesionados. Se está corroborando la exactitud de las bajas”, anunció la autoridad.

“Se recomienda a la población en general, mantenerse en casa para no exponer su integridad, solicitando a los padres de familia y maestros de ser posible eviten enviar a sus hijos a la escuela, la Secretaría de Educación coordinará que no haya problema por sus ausencias”, anunció mientras que el Consulado de Matamoros emitió una alerta y pidió no viajar a Tamaulipas.

