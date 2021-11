Diputada de Acapulco sufre ataque a balazos en su casa

Acapulco, Gro. | Durante la noche del pasado domingo, la diputada presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de Guerrero, Estrella de la Paz Bernal sufrió de un ataque a balazos por parte de civiles armados.

➡️ Fuego consume locales en Central de Abastos en Acapulco

Las detonaciones de armas de fuego de grueso calibre ocurrieron en las calles Allende y Chamizal de la colonia 20 de Noviembre, en Acapulco alrededor de las 20 hrs. del pasado sábado.

Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado para realizar las investigaciones correspondientes; tras el ataque no se registraron víctimas mortales ni personas heridas, indicaron las autoridades.





Durante la inspección del perímetro se localizó una cartulina con un mensaje presuntamente atribuido a grupos delictivos, así como casquillos percutidos.

La puerta del domicilio presenta múltiples impactos de bala. /Foto: Cortesía SSP | El Sol de Acapulco.

Fiscalía confirma atentado

A través de su cuenta oficial de Twitter, la Fiscalía General de Guerrero confirmó el ataque a balazos en contra de la diputada morenista, Estrella de la Paz Bernal en su domicilio particular.

A través de un mensaje en redes sociales, la representación confirmó que los peritos en criminalística realizan las diligencias correspondientes, además de que iniciaron las investigaciones en torno al ataque.

Se informó que no hay personas lesionadas como consecuencia del atentado, donde además fue dejada una cartulina con el mensaje “no meterse donde no debe”, atribuido a la delincuencia organizada.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"La Fiscalía de Guerrero investiga la agresión con disparos de arma de fuego en la fachada del domicilio particular en #Acapulco de la legisladora Estrella N", se lee en la publicación.