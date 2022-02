Dos cárteles se disputan Zacatecas

El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila admitió que atender la inseguridad en Zacatecas, ha resultado muy complejo, justo ahora, dos cárteles en específico se disputan violentamente el territorio: el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. Lamentó que un sector de la ciudadanía no valore que los delitos de alto impacto estén bajando, pero las cifras ahí están, refutó.

Sobre el asesinato de los cinco jóvenes zacatecanos que murieron a manos del crimen organizado, apenas la semana pasada, condenó los hechos, y aseguró que buscará se haga justicia. “Me dolió como gobernador, como padre de familia, como integrante de esta sociedad”.

En el tema de la nómina magisterial, insistió, otra vez, que lo que está pasando es culpa de los exgobernadores Miguel Alonso Reyes, Alejandro Tello Cristerna y los líderes del magisterio, dijo en tono de enojo. “Las cosas están como están porque no hicieron su trabajo”.

Ellos, (los exgobernadores y los líderes sindicales) pudieron haber resuelto el problema de la nómina magisterial desde 2015, pero no lo hicieron, no quisieron, “porque llegaban recursos de más para el pago a los maestros y optaron por la comodidad, la nómina debió de resolverse en aquel entonces. “Lo que vemos ahora tiene responsables, Alonso, Tello y los líderes magisteriales, del pasado y de ahora”, acusó. Estoy buscando solucionarlo de raíz, pero no ha sido posible, en México tienen todo el expediente que prueba por qué no tenemos dinero para pagarle al magisterio.

“Han sido más de cinco meses muy complicados, lo advertí en mi toma de protesta que, el gran reto para mi gobierno, sería el tema de temas: combatir la seguridad para regresarle la paz y la tranquilidad a los zacatecanos, no ha sido posible, pero seguimos atendiendo el tema. “Lamento lo que ocurrió con los jóvenes de Francisco R. Murguía, como también con quienes han sido víctimas de criminalidad”. Suspira profundamente.

También advertí, desde el día 13 de septiembre, un día después de que asumí la responsabilidad, que enfrentaría problemas con la nómina de los maestros y hasta con la de la burocracia, porque no dejaron nada de dinero, y nada es nada. “Se mandaron en el pasado gobierno”. Suspira, otra vez.

Ataviado en un pantalón azul rey, saco gris Oxford, chaleco y camisa azul, el jefe del Ejecutivo acepta hablar para EL SOL DE ZACATECAS, uno diarios de Organización Editorial Mexicana (OEM), la empresa editorial más grande América Latina.

Finalmente, ante la parálisis económica que vive el Estado, el gobernador Monreal, adelanta que viene una inversión importante para la reactivación económica. A los municipios también se les ayudará y así, poco a poco iremos acomodando las cosas. “Zacatecas poco a poco lo irá viendo”, dijo en tono un poco más optimista y damos paso a la conversación:

-Gobernador, da la impresión que el Estado ha sido rebasado por la delincuencia ¿Usted lo ve así?

-A ver, el crimen organizado nos ha rebasado a todos, ahora, la violencia no sólo es un asunto del Estado, es un asunto de todos, de la sociedad, de todos en su conjunto y el esfuerzo debe venir de todos lados. Éste, como otros problemas también es una herencia de los pasados gobierno que no hicieron bien su trabajo, pero esto, hay gente que no lo quieren entender.

-Pero ahora usted es el gobernador de Zacatecas ¿Qué está haciendo para regresarle la paz y tranquilidad a los zacatecanos que ofreció?

-Todos los días estamos enfrentando, en la medida de nuestras capacidades a la delincuencia y, la prueba es que, a finales de noviembre vino el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para implementar una nueva estrategia, por eso, esta reacción tan violenta que estamos viendo de los grupos delincuenciales obedece a que estamos dando resultados, hay varias detenciones, pero un sector de la sociedad no lo ve así. Las corporaciones policiacas hacen su trabajo a diario.

-Para cerrar este segmento Gobernador, entonces ¿Por qué la percepción, es que, los resultados sobre el combate a la delincuencia en su gobierno no se ven, porque usted dice que los delitos de alto impacto han ido a la baja?

-Insisto, desde que se implementó la nueva estrategia de seguridad cuando vino el presidente, las cifras revelan que van a la baja, lamentablemente, por los homicidios dolosos que continúan, por lo que pasó con los jóvenes de Francisco R. Murguía, la sociedad de Zacatecas no le ve igual, todos los días, las corporaciones hacen su trabajo y exponen sus vidas para cuidar a la sociedad, ya te dije, el tema de la violencia no está fácil, es otra de las herencias de los gobiernos pasados.

-Por eso, yo también insisto, ahora usted es el gobernador ¿Qué no?

-Y también te digo, en el tema de temas estamos trabajando, todos los días, pero es complejo este fenómeno que está en todo el país y otros temas que heredamos por los gobiernos neoliberales.

NÓMINA MAGISTERIAL, HERENCIA MALDITA

Gobernador, mejor vamos al tema de los maestros. Edificios tomados, marchas multitudinarias, oficinas cerradas, toma de casetas y calles, ¿Qué está pasando, por qué no hay dinero, por qué no se ha resuelto la federalización de la nómina magisterial?

-A ver, a ver, director, lo he dicho muchas veces y hoy lo vuelvo a decir, llegamos a este momento, porque los exgobernadores, Miguel Alonso Reyes, Alejandro Tello Cristerna y los líderes del magisterio, poco o nada les importó que la Federación asumiera la nómina del magisterio desde 2015, no les interesó, no quisieron hacerlo, porque, del gobierno federal llegaban muchos más recursos para la nómina, entonces, para qué querían que la asumiera la Federación. Es la realidad, llegamos a este momento por la irresponsabilidad de esa gente. Lo advertí desde mi toma de protesta como gobernador, que al día siguiente no tendríamos para pagarle a los maestros y así fue. No hay dinero seguro.

-Pero usted sabía de este problema, ahora es el gobernador, ¿qué está haciendo para lograr los recursos que requiere o que la Federación asuma la nómina del magisterio estatal, de ahora y para siempre?

-En efecto, lo sabíamos, pero no en qué dimensiones, ahora como gobernador he presentado todo un expediente a las autoridades del gobierno federal para que vean desde cuándo viene el problema con el magisterio estatal que, ahora, en su legítimo derecho ha emprendido una serie de acciones que las considero justas, es indignante lo que está pasando, pero estoy trabajando para que esto se resuelva de raíz y evitar que el magisterio viva en la incertidumbre. Pero subrayo, “desde 2015 se pudo haberse solucionado el problema y los exgobernadores del pasado, junto con los líderes del magisterio no quisieron hacerlo, ya basta de que engañen a los maestros, es la realidad”, reclamó.

-Entonces, ¿Y va a tener a los maestros en la calle, en lugar de las aulas?

-Estamos así por la irresponsabilidad de otros, ya lo dije, estoy empeñado en solucionar el conflicto, pero desde la raíz, además, confío que el presidente Andrés Manuel López Obrador me va ayudar, le va a ayudar a Zacatecas, a los maestros, ya lo ha hecho público. Por mi parte, estoy haciendo todo lo posible, para que este lunes 21 (hoy) regresen a clases presenciales, porque los niños, niñas y adolescentes ya requieren estar en clases presenciales. En suma, “tengo fe en que, del gobierno federal nos van a ayudar, no sólo con el tema de la nómina, sino con otros, como el de la inseguridad, hemos recibido la ayuda y estamos actuando”.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

-Gobernador, la parálisis económica es notoria ¿Qué tiene pensado su gobierno hacer para salir de este letargo, de está parálisis en la que se encuentra Zacatecas desde hace años?

-Vuelvo a lo mismo. Recibí un Estado en quiebra, sin embargo, en el último trimestre del año pasado, según INEGI la reactivación económica del Estado mejoró un poco, debo decirlo, ya dentro de mi gobierno, porque supimos canalizar correctamente algunos recursos que recibimos en programas sociales, te adelanto, que en este año, habrá una inversión histórica en infraestructura, en proyectos ambiciosos que estamos cerrando, estamos dándole el acabado final con ideas de algunas cámaras empresariales y de las necesidades del Estado. Otro, dato, a los 58 ayuntamientos los apoyaremos con 3 mil millones de pesos para que logren reactivar economía, en algunos casos habrá mezcla de recursos estatales y federales.

- ¿Pero es poca inversión, no le parece?

-Bueno, yo no lo veo así. Recuerda que el Presupuesto de Egresos de Zacatecas para este 2022 es de poco más de 33 mil millones de pesos, todo va en función de lo que tenemos, aunque buscaremos en la gestión con el gobierno de México poder hacer crecer la inversión en otros frentes. Aquí los empresarios, juegan un rol fundamental, buscaremos con ellos hacer algo importante para el Estado, toda proporción guardada, como lo hacen en otros estados vecinos con buenos resultados.

-Gobernador Monreal, si la economía va mal, los jóvenes, en especial, son blanco fácil para el crimen organizado, es del dominio público que el Estado no ha ofrecido oportunidades para los jóvenes

-Retomo algo que ya te dije líneas arriba, efectivamente, los jóvenes están ávidos de oportunidades, pero el gobierno no es empleador, en cambio, sí puede ser facilitador para que a las empresas privadas que generan empleo, puedan contratarlos, por eso, en mi gobierno estamos decididos a hacer sinergia con los empresarios, aunque no ha sido fácil por la falta de recursos. Espero pronto, encontrar la estabilidad financiera para comenzar con un crecimiento y desarrollo sostenido, de la mano de la iniciativa privada, que ahora mismo reclama atención y apoyos.

-No quisiera terminar esta conversación sin preguntarle su opinión sobre la muerte de los cinco jóvenes que fueron asesinados la semana pasada.

-Qué te digo, que fue lamentable su muerte, eran jóvenes con muchos sueños, y que, está violencia que estamos padeciendo acabó con sus sueños, me duele como gobernador, como padre de familia, como integrante de esta sociedad. Como autoridad, estamos haciendo todo un esfuerzo, la reacción violenta que vemos del crimen organizado, obedece justamente a la nueva estrategia de seguridad que se implementó en noviembre pasado, cuando vino el presidente a Zacatecas. Combatir al crimen organizado no ha sido sencillo, pero para mí, es el tema de temas, el de la más alta prioridad.