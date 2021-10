Fundación Mary Street Jenkins y Patronato de UDLAP se enfrentan por nueva resolución

La Fundación Mary Street Jenkins contrapuso lo señalado por el patronato de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), que había asegurado que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Estado de Puebla había emitido un fallo que le permitía mantenerse en funciones, a lo que la fundación señaló que, en realidad, ocurrió lo contrario.

El patronato designado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada indicó que la Fundación Jenkins y el ex rector, Luis Ernesto Derbez Bautista, promovieron un amparo para pedir que se suspendiera el acto mediante el cual fueron removidos, sin embargo les fue negado.

"De esta forma, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Estado de Puebla declaró improcedente una queja que presentó la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, pues precisamente el juez de amparo no suspendió los actos de la Junta", expuso.

En tanto que la FMSJ señaló que “la resolución del Tribunal Colegiado deja clara la falta de legitimidad de quienes se ostentan falsamente como nuevas autoridades de la UDLAP y la indebida orden de integración de un patronato distinto al único y legalmente constituido, que a través de distintas artimañas intentaba apoderarse del patrimonio privado de la universidad”.

Por lo anterior aseguró que serán invalidados los efectos, así como consecuencias de las medidas tomadas por el Juez 24 Civil en la CDMX, mismo que incurrió en desacato a la orden de suspensión provisional por la que la Fundación debe obtener nuevamente el control del campus.

Ante este escenario reiteró el llamado a las autoridades federales para que devuelvan de forma inmediata al campus de la UDLAP, para que así dejen de afectar a los 10 mil alumnos, personal docente y trabajadores de la misma institución.

AMBAS PARTES SIGUEN EN LITIGIO: BARBOSA

Miguel Ángel Barbosa, Gobernador de Puebla, aseguró que no se reunirá con el nuevo Patronato de la UDLAP, ni con los miembros de la Fundación Mary Street Jenkins. Al respecto señaló que ambas partes siguen en litigio y considera que este desarrollo jurídico va para largo.



"Yo no me voy a reunir con las partes en litigio de la UDLAP porque el litigio es mucho más grande que eso, a ver, lo que está en litigio es la legalidad de lo que ocurrió con la Fundación y la UDLAP es una empresa moral propiedad de la Fundación y no, yo no me voy a reunir", declaró.

Consideró además que el litigio va a dar para mucho, derivado de las órdenes de aprehensión giradas pues estas tienen que darse a conocer. Por ello, espera que pronto se arreglen las cosas de forma legal.

"Los jueces tienen que decir la ley, es decir, tienen que haber resoluciones para que resuelvan los litigios que están ahí en curso", concluyó.