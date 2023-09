Habitantes de Tonalá "siguen respirando necesidades" ante falta de apoyo del gobierno

A los habitantes de la colonia Ampliación 14 de septiembre en el municipio de Tonalá, Chiapas, el informe sobre la reducción de la pobreza que dio Coneval, les dio risa y comentaron sarcásticamente que “siguen respirando necesidades”, pues los programas sociales del gobierno federal que algunos tienen representan sólo una pequeña ayuda a las grandes necesidades que tienen como familias.

Coneval indica que de 85 mil 463 habitantes en condiciones de pobreza que había en Tonalá en el 2010 bajó a 58 mil 153 al año 2020, una reducción de 31.9 por ciento.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para enterarte de las noticias más importantes

Para Rosalinda Quevedo, representante de la colonia Ampliación 14 de septiembre, transitar por este municipio es triste. Lamentó que esta colonia de aproximadamente 200 habitantes y otras más, han sido olvidadas por el gobierno federal y municipal, que encabeza el alcalde Natividad de los Santos Miranda.

Platica que en su gran mayoría, 80 por ciento, los habitantes de esta colonia realizan sólo dos comidas al día pues la situación económica no les da para más. Su dieta consiste en frijoles, huevos, tortillas y café principalmente, con algunas ocasiones que incluyen algún tipo de carne cada quince días.

México Olvidadas y a su suerte: colonias de Jalisco llevan años sin calles

“Hemos estado en el olvido por parte del gobierno y esto en realidad ha generado el repudio de las familias, ya que en ocasiones únicamente en tiempos electorales somos visitados para pedir el apoyo en las urnas. Ya no confiamos en un próximo gobierno, consideramos que nuestra pobreza va a seguir plasmada en los humildes hogares de esta y las demás colonias como Pedeché, Nuevo Milenio y Serdán, en donde habitan alrededor de 700 familias”, dijo.

Anabey Vázquez, con 22 años de vivir en esta comunidad, expresó que no ha recibido ningún tipo de apoyo del gobierno y las mujeres que viven aquí no tienen más que trabajar para ayudar a sus esposos o familias, por lo que no tienen tiempo de pensar en estudiar o tomar alguna capacitación.

A su vez, Reyna de los Santos Méndez, persona de la tercera edad, manifestó que las mujeres de esta localidad ayudan a la economía familiar con la “venta de plátano, pescado, limón, chile de mata entre otros productos del campo, pero esto no da para sobrevivir con una mejor calidad”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, Gladys, una señora joven de este lugar, coincidió con las demás entrevistadas en que después de la pandemia sus ingresos no mejoraron y se mantiene igual o peor, pese al único apoyo que recibe de la Beca Benito Juárez y a los anuncios del gobierno de que disminuyó la pobreza en lugares como Tonalá.