Huachicoleo sigue a pesar de la tragedia en Tlahuelilpan

PACHUCA. La tragedia de Tlehuelilpan dejó días de introspección, dolor e incertidumbre. Sin embargo, pasó poco tiempo para que el huachicoleo se retomara en Hidalgo.

El último reporte de Pemex sobre tomas clandestinas desactivadas en territorio hidalguense fue en agosto de 2019, señala que hasta junio se habían registrado tres mil 53, mientras que en 2018 fueron mil 251, lo que representa un incremento de 144 por ciento.

A nivel nacional, según el Gobierno federal, se localizaron 13 mil 16 tomas clandestinas. Prácticamente durante todo el año, Hidalgo ocupó el primer lugar nacional en extracción ilegal e combustible, principalmente en la región Tula y en Cuautepec.

Antes de que Pemex emitiera las cifras, el 10 de julio de 2018, el Gobierno estatal implementó el operativo Fuerza Especial Conjunta, el cual contempló más de 400 elementos de seguridad, entre soldados, policías y otras dependencias como el Instituto Nacional de Migración (INM), con un objetivo primordial: erradicar el robo de combustible.

El operativo concluyó en diciembre de ese mismo año y arrojó, según la autoridad, los siguientes resultados: Se recuperaron un millón 765 mil litros de combustible y con ello fueron detenidas 278 personas, por la comisión del delito de robo de hidrocarburo.

Aunado a ello, se aseguraron dos mil 316 vehículos, 11 cajas secas y en actividades alternas al huachicoleo, se clausuraron más de 26 bares en apoyo a la autoridad administrativa, sumado a 12 cateos, el cierre de seis deshuesaderos y la incautación de 78 armas de fuego y 21 kilos de mariguana.

En 2019 el Gobierno federal anunció la llegada de la Guardia Nacional, apenas entró a Hidalgo se hizo cargo de centrarse en el tema del robo de combustible, por tanto, la policía estatal quedó a un lado y se deslindó de toda cifra que tenga que ver con este delito.

El jefe policíaco del estado, Mauricio Delmar, aseguró que lo que ha aumentado son las tomas clandestinas, no la sustracción de hidrocarburo, pese a que Pemex insiste en que Hidalgo es de los primeros en la lista a nivel nacional con el problema del huachicoleo.

En la entidad se detectó huachicoleo en al menos 25 de los 84 municipios, aunque durante 2018, Tula y Cuautepec registraron casi el 50 por ciento de todas las perforaciones localizadas, ya que en conjunto sumaron 920 de las más de dos mil que se registraron en todo el estado. En Tula fueron detectadas 479 y en Cuautepec 441, según datos de Pemex.

Por Hidalgo pasan tres de los seis ductos de la empresa productiva del Estado, el Tula-Toluca, Tula-Salamanca y el Tuxpan-Azcapotzalco. Datos del Gobierno federal indican que los homicidios se dan más en los municipios por los que pasan los ductos.

De acuerdo con datos oficiales, en las zonas huachicoleras se concentró el 63 por ciento de todos los asesinatos ocurridos en Hidalgo durante 2018; un ocho por ciento más que en 2017.

Un dato curioso es que en Tlahuelilpan no se habían registrado homicidios durante 2017, pero en el siguiente año sumaron cuatro. En municipios como San Agustín Tlaxiaca y Tepepaulco el porcentaje de muertes aumentó hasta en 300 por ciento.

En cuanto a los procesos legales, las autoridades estatales anuncian que todo el huachicol asegurado y los presuntos implicados, quedan a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), no obstante, al menos en la entidad, la dependencia no emite datos al respecto ni indica si ese líquido ha sido devuelto a Pemex. Además, los predios asegurados por ser habilitados como bodegas o puntos de venta, no se han sometido a la extinción de dominio como debería ocurrir.