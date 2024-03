Jaime Barrera fue secuestrado por su trabajo periodístico

El periodista Jaime Barrera confirmó que fue plagiado por su trabajo periodístico y liberado en un crucero del municipio Magdalena en, Jalisco.

"No fue secuestro porque no pidieron rescate. Fue una especie de advertencia, de lo que yo escribo, de lo que yo digo. Supongo que viene por ahí. Me lo dijeron. Quedan como advertencias, 'hoy te vas, pero sabemos dónde vives, dónde estás y tu familia'", dijo Barrera en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Detalló que durante los días que fue privado de su libertad estuvo en cautiverio, con los ojos vendados, manos atadas e hincado la mayor parte de tiempo y luego acostado.

Sociedad Localizan con vida al periodista Jaime Barrera

"Estaba en un sitio donde no veía, con un poco de agua. Luego me llevaron a otro sitio y me dejaron en la entrada de Magdalena", narró Jaime Barrera luego de ser liberado.

El periodista y editorialista de Televisa, Canal 44 y El Informador, fue reportado como desaparecido el lunes 11 de marzo, y fue localizado este miércoles 13 de marzo, cuando sus secuestradores lo liberaron en un crucero de Zapopan.