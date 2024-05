Justicia para Lili: manifestantes queman tienda donde trabajaba víctima de feminicidio

La noche de este lunes 13 de mayo, decenas de personas se manifestaron a las afueras de la tienda Coppel ubicada en calle 5 de Febrero entre Juárez y Paseo Constitución por el feminicidio de Eva Liliana Montelongo Hernández, de 35 años de edad, quien el pasado domingo fue asesinada en los baños de la mencionada sucursal.

En punto de las 20:00 horas comenzaron a reunirse frente a Coppel los ciudadanos, quienes con veladoras y pancartas clausuraron simbólicamente la tienda y denunciaron insensibilidad por parte del personal de la tienda al abrir con normalidad este lunes tras el asesinato de Eva Liliana Mon.

"Ayer la mataron y hoy abrieron como si nada", señalaron las personas que protestataban. Posteriormente, bajo la consigna de "justicia para Lili", los manifestantes prendieron fuego al interior de la tienda departamental.

Además, los manifestantes exigieron que se aprehendiera de manera inmediata al responsable del asesinato y se diera a conocer su identidad, pues a más de 24 horas no se había detenido a ningún responsable.

Una de las amigas de Eva Lilian señaló que la empresa era la responsable de que hubiera ocurrido esta tragedia.

"Por ahorrarse unos pesos no contratan a una empresa de seguridad y ponen a los propios trabajadores a desempeñar esta labor, lo que los pone en un gran riesgo", señaló.

Comenzaron a romper los vidrios y a prender fuego a la mercancía./ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Asimismo solicitó que se muestren los videos donde se muestra a los responsables.

"Ya hasta venir a trabajar es peligroso, Lili ya no está y lo único que pedimos es justicia y que Coppel revele los videos y muestre a los responsables. El eslogan de Coppel es que mejora tu vida y hoy vemos que te quita la vida", agregó la amiga de Lilian.

Manifestantes prenden fuego a tienda Coppel; exigen justicia para Lili./ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Por su parte, exempleados de dicha tienda destacaron que la víctima no era una persona conflictiva y por el contrario, era muy trabajadora y servicial, también tacharon de incongruente el hallazgo del cuerpo, pues según revelaron éste fue encontrado una hora después de que ocurriera el asesinato.

"En Coppel te pierdes cinco minutos y los gerentes ya te andan buscando, yo he laborado en esta tienda y no podías ni siquiera moverte dos minutos de tu área porque si no ya te andaban buscado, entonces cómo es posible que el tipo se la llevó y nadie se dio cuenta, pudieron haber salvado la vida de Lili y no lo hicieron, prefirieron cuidar su imagen", destacó otra de las amigas de la joven.

Tras varios minutos de protesta, manifestantes comenzaron a romper los vidrios y prendieron fuego a la mercancía que se encontraba al interior de la tienda departamental. De inmediato policías municipales y estatales así como bomberos intervinieron para resguardar el lugar y sofocar el incendio.

Manifestantes prenden fuego a tienda Coppel; exigen justicia para Lili./ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Al lugar también arribó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Durango, Oscar Galván Villarreal, quien pidió a los manifestantes les permitieran resguardar el lugar para evitar que el incendio escalara y así evitar una tragedia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Sol de Durango (@soldgooem)

Minutos más tarde la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer una de las grabaciones de las cámaras de seguridad que se encuentra al interior de la tienda, donde se observa al presunto feminicida ingresar y salir de la misma. Además, informó que había sido detenido e identificado como Dante Yahir "N", de 20 años de edad, señalado como presunto feminicida de Eva Liliana Montelongo Hernández.

Bomberos llegan al lugar de lo hechos./ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

El detenido por su presunta responsabilidad fue trasladado e internado en el Centro de Readaptación Social (Cereso) número 1 de esta capital. Será en próximas horas cuando se lleve a cabo la audiencia de formulación de imputación y se espera que el juez resuelva sobre la solicitud de vinculación del indiciado.

Asesinan a mujer en Coppel de Durango

La mañana del domingo 12 de mayo fue encontrado el cuerpo de Liliana en el baño de la tienda departamental Coppel Plaza de Armas, ubicada en pleno Centro Histórico de la ciudad de Durango, quien fue presuntamente asesinada por Dante Yahir "N".

Capturado presunto feminicida por hechos en tienda Coppel./ Foto: Cortesía

Información recabada por El Sol de Durango refiere que fue una empelada de dicha empresa, quien encontró en el baño el cuerpo de la mujer identificada como Eva Liliana Montelongo, de 35 años de edad.

De acuerdo con algunos testigos el presunto feminicida salió de la tienda cubriéndose el rostro con un pantalón y se fue por calle Constitución hacia el bulevar Dolores del Río, por lo que las autoridades ministeriales iniciaron los trabajos bajo los protocolos de feminicidio.

🚨🚨 La Fiscalía General del Estado da a conocer mediante un video al presunto responsable del feminicidio de Eva Liliana Montelongo registrado en una tienda departamental de la Zona Centro de Durango pic.twitter.com/SsoFo99osZ — El Sol de Durango (@ElSoldeDurango) May 14, 2024

En tanto la noche de este lunes la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID) dio a conocer la detención de Dante Yahir "N", de 20 años de edad, originario de este municipio, señalado como presunto feminicida de Lili.

Tras los trabajos hechos por los agentes de la PID, Servicios Periciales y las pruebas recabadas, lograron la detención del presunto responsable, por lo que fue trasladado e internado en el Centro de Readaptación Social (Cereso) número 1 de esta capital.

Será en próximas horas cuando se lleve a cabo la audiencia de formulación de imputación y se espera que el juez resuelva sobre la solicitud de vinculación del indiciado.





