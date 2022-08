Mariana Rodríguez y Samuel García serán papás; presumen ultrasonido en redes

"Baby on the way, estamos felices de compartirles que pronto seremos 3", escribió en su cuenta de Instagram Mariana Rodríguez para presumir su embarazo.

"Tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya este con nosotros un/a bebesit@", agrega en el texto que acompaña las fotografías de ella junto a Samuel García, gobernador de Nuevo León, con la primera imagen de ultrasonido de su bebé.

"En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos, ni un día más", señaló la también influencer.

Mariana Rodríguez había perdido un bebé

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la pareja da la noticia de un embarazo: en 2020, poco después de contraer matrimonio Mariana Rodríguez compartió también en redes sociales que se convertiría en mamá.

Sin embargo, después de apenas un mes de gestación –en mayo de 2020–, la pareja dio a conocer que habían perdido a su bebé.

"Con mucho dolor y mucha tristeza, tengo que compartir con ustedes que mi bebé decidió no venir al mundo y quedarse con Dios", escribió entonces Rodríguez en su Instagram.

En aquella ocasión, la ahora titular de la oficina Amar a Nuevo León se despidió de su primer embarazo con un emotivo mensaje, en el que hizo referencia a la frustración que sintió debido a esta pérdida, que incluso la llevó a cuestionarse si pudo hacer algo para evitarla.

"Sentí enojo, culpa, impotencia, dolor en mi cuerpo y en mi corazón. No entendía porqué tanta felicidad había terminado en tristeza, por qué después de experimentar tantos cambios tan increíbles en mi cuerpo, no entendía por qué después de tantas cosas tan bonitas, ahora tenía que entender y aceptar que mi bebé no llegaría", escribió.









